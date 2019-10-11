“我们将继续拥抱中国市场”（身边看“六稳”③）

一台台大型起重机上下挥舞着机械臂，满载着水泥砂石的工程车穿梭往来，工人们紧张而有序地忙碌着……国庆期间，黑龙江省齐齐哈尔市富裕县，益海嘉里（富裕）现代农业产业园里仍是一派热火朝天的景象。

去年6月，由新加坡丰益国际集团投资的益海嘉里粮油综合加工项目落户富裕县。目前该项目已展开大规模基础设施建设，预计2020年底前第一批次项目投产运营。

“说实话，来富裕县投资前，我们也不是没有顾虑，是当地政府真诚、高效的服务，让我们坚定了投资信心。”丰益国际集团董事长兼首席执行官、益海嘉里集团董事长郭孔丰介绍，“益海嘉里（富裕）现代农业产业园是我们在中国投资的综合粮油深加工项目，总投资超过50亿元，建成后年产值将超过80亿元。”

为了让益海嘉里项目尽快投入运营，富裕县专门成立益海嘉里建设指挥部，抽调精干力量组成专班。从设立益海嘉里人才招聘市场，帮企业引进食品、检测、仓储、财会等多方面人才，到为项目解决热电联产、用地审批等问题，专班人员精神饱满、悉心服务。

自上世纪90年代初进入中国市场以来，丰益国际已在中国建立60多个生产基地、100多家生产型实体企业，员工总数约2.8万人。郭孔丰认为，中国庞大的人口规模与消费需求升级产生叠加效应，为益海嘉里提供了任何其他经济体都无法替代的发展机遇和成长空间。目前，中国市场已成为丰益国际全球布局的核心，中国业务占到丰益国际全球营业额的55%。

中国的市场机遇、发展机遇、合作机遇，成为吸引外企来华的重要因素。商务部数据显示，今年1至8月，我国实际使用外资实现稳定增长，全国新设立外商投资企业27704家，实际使用外资6040.4亿元人民币，同比增长6.9%。通用电气公司将在广东建设海上风机总装基地，西门子在德国以外的首个人工智能实验室将落户北京……外资企业纷纷用行动向中国市场投出“信任票”。

“我们将继续拥抱中国市场。”郭孔丰说，未来5年，丰益国际计划在华新增投资超过300亿元。

中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。中国改善营商环境、持续扩大开放的务实举措，成为外企来华投资的强大磁吸力。全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，简化外资企业设立程序，实现商务备案与工商登记“一口办理”……随着一系列实打实的稳外资政策措施落地生根、取得实效，中国有基础有条件推动利用外资向更高水平和更高质量迈进。

《 人民日报 》（ 2019年10月11日 01 版）

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