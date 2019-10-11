浦东科创母基金成立首期55亿元规模

本报上海10月10日电 （记者谢卫群）浦东科创母基金今天成立，首期规模55亿元。基金将聚焦中国芯、创新药、蓝天梦、未来车、智能造、数据港等六大产业，设立若干只特点鲜明的行业专项子基金，吸引各类社会资本，放大基金规模，创新“产业+基地+基金”联动发展模式，最终形成约200亿元的科技创新产业基金群，助力浦东改革开放再出发，共享浦东高质量发展成果。

浦东科创母基金已于5月16日获得中国证券基金业协会正式备案。浦东新一轮的高质量发展，将为科创母基金提供广阔的发展空间。

《 人民日报 》（ 2019年10月11日 10 版）

(责编：牛镛、曹昆)