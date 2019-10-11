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轻工业 前三季度成绩亮眼（经济发展亮点多韧性足）

1—8月，规上轻工企业利润总额同比增长9.79%

本报记者  韩  鑫

2019年10月11日05:08  来源：人民网－人民日报
 

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　　得益于需求旺盛和成本下降，1—8月份，规模以上轻工企业实现利润总额同比增长9.79%。

　　成绩亮眼，轻工业发展的成色也在趋好，产品科技含量更高，并以更趋均衡的国际市场结构，有力支撑了国家对外贸易发展。

　　

　　近日，中国轻工业联合会公布的今年前三季度轻工业经济运行数据显示，1—8月，规模以上轻工企业实现营业收入同比增长4.37%，利润总额同比增长9.79%。

　　“前8月，轻工业以仅占全国工业13.9%的资产总额，实现了全国工业18.8%的营业收入和19.7%的利润。”中国轻工业联合会会长张崇和说，从前三季度数据表现来看，轻工业发展韧性特征显著，高质量发展成效突显。

　　增长稳中有进，发展成色不断趋好

　　仔细翻看前三季度轻工业“成绩单”，一些主要指标增速均有所加快——

　　看营收，1—8月份，规模以上轻工企业10.73万个，实现营业收入12.83万亿元，增长4.37%。在国家统计局统计的92种轻工产品中，有60种产品产量同比正增长，增长面为65.2%。

　　看利润，1—8月份，规模以上轻工企业利润总额7896.89亿元，同比增长9.79%，增速较1—7月加快0.51个百分点。在轻工20个主要行业中，有13个行业利润增速超过10%。

　　较快增速从哪里来？

　　“需求旺盛和成本下降是两个重要原因。”中国宏观经济研究院产业所工业研究室主任付保宗解释，一方面下游需求带动轻工产品价格温和上涨，今年以来，以消费品为主导的轻工产品消费呈现稳定增长态势，在居民消费带动下，食品、衣着、一般日用品等价格出现不同程度上涨。另一方面，受多方因素影响，燃料、动力类以及金属等上游原材料价格呈现下降趋势，在一定程度上缓解了轻工企业成本上升的压力。

　　生产稳中有增，利润快速增长。前三季度，我国轻工业“个子”长高的同时，发展的“成色”也不断趋好。

　　从产品结构看，科技含量更高。前8月，具有较高技术含量和较高附加值的产品产量保持快速增长，其中太阳能电池产量增长24.97%、电动自行车产量增长17.81%，相反，荧光灯、脚踏自行车等被转型替代的产品产量降幅较大。

　　以电动自行车企业雅迪为例，“今年前三季度已销售400多万辆，销量同比增长16%，预计今年总销量可突破600万辆。”雅迪科技集团有限公司执行董事沈瑜道出增长秘诀，一方面在战略上顺应消费升级大势，不断升级产品品质标准；另一方面，坚持技术创新，不断导入智能化高端产品，像石墨烯电池、换电快充等新产品，一经推出即广受好评。

　　凭借提升产品技术含金量，家电、食品等行业赢得了广阔获利空间。前8月，家电行业利润增长14.92%，食品制造业利润增长12.55%。“总体来看，1—8月份，轻工业利润增速高于营业收入增速5.42个百分点，营业收入利润率达到6.16%，高于全国工业0.29个百分点，行业运行质量进一步提升。”张崇和说。

　　出口总体平稳，国别结构更趋均衡

　　受国际市场不确定性影响，不少人关心，我国轻工业的出口情况如何？

　　前8月经济运行数据显示，面对外部风险，轻工业出口势头良好——

　　先看行业出口总额，1—8月份，轻工业出口额4375.23亿美元，占全国出口总额的27.2%，同比增长6.34%，较前月加快0.13个百分点，高于全国出口增速5.94个百分点。

　　再看规上企业出口额，1—8月份，轻工业规上企业实现出口交货值17144.3亿元，占全国规上工业的21.6%，同比增长4.33%，高于全国工业出口交货值增速1.43个百分点。

　　分领域来看，在出口占比较大的轻工行业中，皮革、家电、塑料制品、文体、家具等出口均保持正增长。其中，家电、塑料、文体、照明器具这4个行业出口增速更是高于轻工业平均增速。

　　“在当前的国际经贸局势下，轻工业出口取得这样的成绩实属不易。”张崇和介绍，今年前三季度实现出口稳定增长，主要得益于积极拓展“一带一路”沿线国家等市场，使得出口国别结构更趋均衡，从而有力支撑了国家对外贸易发展。

　　内需潜力释放，行业市场空间巨大

　　尽管前三季度轻工业经济运行保持总体平稳，但也应看到，受国内经济形势下行压力加大影响，部分轻工行业也存在发展难点。

　　受多重因素影响，当前一些规下小企业面临不少困难，发展压力较大。中国轻工业联合会有关负责人指出，目前轻工业集中度越来越高，大企业越来越强，一定程度上挤压了小企业生存空间；此外，随着消费结构不断升级，中低端产品销售低迷，增加了落后小企业的出局可能。

　　在看到“难点”的同时，更要看到“支点”。“今年以来，针对实体经济困难较多等问题，国家密集出台促消费稳增长等提振信心举措，给轻工业发展带来实质性利好。”张崇和说，更值得一提的是，轻工业作为消费品行业，最大的内生动力和发展潜力来自于巨大的内需市场和近14亿人口的消费升级，持续释放的内需潜力，必将为轻工消费品行业带来巨大市场空间。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月11日 10 版）
(责编：牛镛、曹昆)
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