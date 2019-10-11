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新一轮居民增收方案呼之欲出

记者 孙韶华 张莫 班娟娟 北京报道

2019年10月11日08:33  来源：经济参考报
 
原标题：新一轮居民增收方案呼之欲出

随着中国社会保障体系的不断完善，民生保障一一兑现，人民群众收入水平不断提高，美好生活向往不断得以实现。以摆脱贫困为例，到今年年底，我国95%左右现行标准的贫困人口将实现脱贫，2020年农村贫困人口即将全部脱贫。展望未来，更加平衡和充分的民生和社会保障体系将加速建设，更大的“升级版”惠民礼包将“派发”：新一轮居民增收方案呼之欲出，包括健全养老服务体系、医保支付方式改革等民生领域改革也将加速推进。

党的十八大以来，朝着到2020年现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困的目标任务，我国全面打响脱贫攻坚战。按照我国农村现行扶贫标准，2013至2018年，我国农村贫困人口累计减少8000多万人，每年减贫人数都保持在1200万以上，贫困发生率从10.2%下降到1.7%。832个贫困县，已脱贫摘帽436个。

任杰正是河南省兰考县小宋镇东邵一村村民，今年39岁，家有妻子、3个孩子和高龄父母，一共7口人。他告诉记者，2015年他还是村里的贫困户，家里还有偏瘫在床的父亲需要照顾，但没有挣钱的路子。直到2016年，任杰通过驻村工作队了解到，贫困户可申请扶贫贷款用于创业经营。通过村里和乡里推荐，他申请到了5万元扶贫贷款。“拿到钱之后，我马上就新盖了两座大棚，挣的钱也比以前翻了一番，当年就脱了贫。”他说，今年他家的4座蔬菜大棚一年能赚30多万元。

当前，脱贫攻坚已进入决胜的关键阶段。到2020年农村贫困人口即将全部脱贫。在人口最多的发展中国家消除农村绝对贫困，走出一条中国特色扶贫开发道路，将创造出中国历史上的减贫奇迹。站在全球的视角来看，中国减贫加速了世界减贫进程，为全球减贫事业贡献了中国方案。

谋民生之利，解民生之忧。以脱贫攻坚为标志，十八大以来，人民群众收入水平不断提高，民生保障一一兑现，美好生活向往不断得到实现。

家在北京的李爱平告诉记者，她来自北京郊区，这些年她明显感觉到北京的郊区农村变化很大。“不仅大家的收入提高了，居住环境、医疗保障都有了明显改善，以前大家都愿意出来工作，现在更多人愿意在本地区工作生活了。”她说。

从空白起步到建成世界上最庞大的社会保障体系，新中国成立70年来，我国社保制度加快建立并不断完善，社保覆盖面持续扩大，2018年末，基本养老保险覆盖超过9亿人，医疗保险覆盖超过13亿人，基本实现全民医保。与此同时，养老、医疗等关键领域改革持续深化，社保待遇水平逐步提高，养老金实现15连涨，大病报销比例逐渐提高，民生红利加速释放。

下一步，惠民红利还将迎来再升级。日前，在庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻发布会上，来自民政部、人力资源和社会保障部、国家卫生健康委员会的负责人释放出多重民生利好政策。

民政部部长黄树贤表示，我国养老服务从面向困难老年人逐步拓展到全体老年人，形成了以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的中国特色养老服务体系。下一步，将会同有关部门进一步完善政策措施，进一步放开养老服务市场，鼓励发展养老事业，健全养老服务体系，扩大养老服务供给。

人力资源和社会保障部部长张纪南说，下一步将全面建成更加公平、更可持续的社会保障体系，让改革发展成果更多更公平地惠及全体人民。

国家卫生健康委员会主任马晓伟表示，下一步将进一步深化医改，解决群众看病难的问题。现在正在推进医保支付方式改革，“4+7”的招标采购扩大，也还在推进。

为了让人民群众的“钱袋子”更鼓，一系列增收举措也已经呼之欲出。国家发改委新闻发言人孟玮近日在发布会上表示，抓紧出台实施《关于多措并举促进城乡居民收入合理增长的行动方案（2019—2020年）》，通过激发重点群体增收活力，促进农业农村和户籍制度等重点领域改革，稳定工资性收入预期，拓宽财产性收入渠道，切实提高居民收入，增强居民消费能力。

“居民增收政策被赋予了更加重要的宏观经济意义。”中国宏观经济研究院社会所副研究员关博对《经济参考报》记者指出，消费增长成为拉动经济的主要引擎。深化收入分配改革，促进城乡居民收入合理增长，是实现内需有效释放的前提。

农业农村和户籍制度等重点领域改革将成为居民增收的重要发力点。关博认为，促进城乡居民收入合理增长，还联动了户籍、社保、就业创业等一系列重大改革政策，通过打破体制机制梗阻，推动劳动、资本、技术要素更加优化配置，让全民共享经济发展带来的增收红利。

中国农业经济学会会长尹成杰建议，统筹推进农村的产权制度改革和农民增收机制的完善。抓紧推进农村集体经营性资产、股份合作制度改革，让资源变成资产，资金变成股金，让农民变成股东，而且要围绕农民收入倍增计划的目标，制定促进农民增收的规划，解决农民和城市居民共同增加收入和共同富裕问题。

(责编：杨曦、庄红韬)
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