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前三季度银行业罚单超1200张 罚金6.58亿

记者 向家莹 北京报道

2019年10月11日08:34  来源：经济参考报
 
原标题：前三季度银行业罚单超1200张 罚金6.58亿

　　防风险基调下，金融监管力度始终“严”字当头。据同花顺Ifind统计，2019年前三季度（以发布日期计），包括银保监会、银保监局及银保监分局在内各级银保监系统对银行业机构（不含个人，下同）开出罚单1219张，罚金达6.58亿元，其中百万级罚单118张。与去年相比，罚单数量基本持平，罚金额度缩水近四成，体现了当前我国金融风险趋于收敛的趋势。值得注意的是，涉房贷款罚单数量逆势增长且罚金大幅增加，《经济参考报》记者粗略统计，百万级罚单中近三成涉及涉房贷款违规。

　　从罚单数量看，信贷违规仍是处罚重灾区。因贷款实际用途管控不严格、授信业务违规、五级贷款分类违规、违反房地产行业政策等信贷相关问题受罚银行占比约4成，其中涉及房地产贷款领域罚单在数量和罚金上双双增加，据不完全统计，银行因涉房贷款违规罚金近亿元。

　　截至9月末，银行业最高金额罚单“花落”中信银行，罚单显示其因涉及包括“以流动资金贷款名义发放房地产开发贷款”“未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目”等13项案由，被罚2190万元。涉房贷款百万级罚单同样不罕见。例如天津银行因“违规开展土地储备融资业务”等原因被天津银保监局处以660万元罚款。岱山农商银行因“个人消费贷款违规流入房市，违规发放商用房贷款”等数罪并罚处罚金230万元，中国银行深圳分行因“发放首付不合规的个人住房贷款，综合性消费贷款资金、信用卡透支资金流向房地产市场，个人消费贷款被挪用于股市”等被罚210万元。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，2019年对涉房贷款业务违规行为的处理方法有两个特点，一是惩罚力度大，这进一步体现了近年来对银行业风险管控的导向。二是惩罚方式多，包括对机构和个人的惩罚、对任职资格和从业等方面的惩罚等。这说明银行业监管部门在此类违规贷款领域，总体上坚持从紧从严的导向。

　　今年来银保监会密集发文，多方面围剿违规资金“输血”房地产。在8月初下发对32城房地产业务专项检查通知后，8月30日银保监会再度发文强调地方中小银行机构存在违规为“四证”不齐房地产项目提供融资等问题。9月11日，中国银保监会首席风险官肖远企表示，调整信贷结构是进行时，没有完成时，当前监管部门着力压降通过表外资金违规绕道“输血”房地产的行为。

　　在严监管背景下，近期包括农业银行、平安银行、兴业银行在内的多个银行发公告称，已多途径限制信用卡涉房类交易。

　　国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，房地产金融调控将继续从三个方面实施：一是收紧银行信贷资金进入房地产市场；二是收紧资金借助信托等渠道进入房地产项目；三是收紧个人住房贷款条件、额度，提高贷款利率，并严控个人消费贷款、信用卡资金违规流入房地产市场。

(责编：杨曦、庄红韬)
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