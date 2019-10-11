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全面激活民间投资一揽子实招将出

记者 班娟娟 实习生 陈淑兰 成都 北京报道

2019年10月11日08:35  来源：经济参考报
 
原标题：全面激活民间投资一揽子实招将出

　　在10日举行的2019全国工商联主席高端峰会上，来自国家发展改革委、司法部、国家税务总局等多个部门的相关负责人频频表态，力挺民营经济。

　　《经济参考报》记者在会上获悉，当前，从中央到地方，支持民营经济的举措正加快落地并初见成效，下一步瞄准全面激发民间投资活力，还将迎来一揽子政策组合拳。更多减税降费新举措将出炉，日前审议通过的《优化营商环境条例（草案）》也在抓紧作最后修改，近期有望印发。

　　近期，多地密集进行民间投资项目推介并抛出大规模“投资项目包”。专家指出，随着政策效力逐步释放，以及盈利预期增强，今年四季度民间投资项目有望迎落地高潮。

　　促民间投资政策初见成效

　　“去年11月四川高规格召开民营经济健康发展大会，制定出台20条特殊支持政策，千方百计为民营企业发展纾难解困，下大功夫改善营商环境，有力促进了民营经济健康发展。”四川省委书记、省人大常委会主任彭清华表示。

　　数据显示，今年二季度，四川省新增民营经济市场主体29.9万户，环比增长57.5%。截至二季度末，全省民营经济增加值达到11610.7亿元，同比增速8%。

　　四川民营经济的强劲增长是全国的缩影。据了解，今年以来，有关部门着力降低民间资本进入重点领域的门槛，取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件，进一步落实营改增等减税降费措施，采取建立贷款风险补偿机制方式缓解民营企业融资难融资贵，多措并举降低企业成本，营造公平竞争的市场环境，有力促进了民营经济高质量发展。

　　以减税降费为例，国家税务总局政策法规司副司长王世宇介绍，今年以来，税务部门采取实打实、硬碰硬措施，确保减税降费举措落地生根。“力度之大前所未有，优惠范围之广前所未有，优惠方式之多前所未有。”今年1至7月，民营经济纳税人新增减税7450.45亿元，占新增减税总规模的63.46%，将近2/3。增值税发票和金税三期数据显示，全国民营经济销售收入同比增长9.5%，比整体增速快了1.5个百分点。

　　国家发展改革委副秘书长赵辰昕表示，国家发改委在减轻企业税费负担方面多措并举，今年上半年降成本超过1.2万亿元，全年预计超过2万亿元。

　　不过，万博新经济研究院院长滕泰在接受《经济参考报》记者采访时指出，“今年以来民间投资呈现低位企稳甚至略有反弹态势，但总体来看，反弹力度和动力仍不足，有待进一步加强。”国家统计局数据显示，今年1-8月，民间固定资产投资236963亿元，增长4.9%，增速比1-7月份回落0.5个百分点。

　　中国企业联合会研究部研究员刘兴国也表示，当前宏观经济增速换挡，整体投资增速有所下滑，影响民间投资信心的负面因素还没有完全消除，一些民间资本依然持观望态度。民间投资增速呈低位波动态势，一定程度上反映民间投资信心仍有待增强。

　　更多激发民间投资举措在途

　　国家发展改革委副主任宁吉喆近日表示，着力扩大有效投资，是当前推进“六稳”工作、保持经济平稳运行的重要举措。要多措并举激发民间投资的活力，发挥民间投资占总投资60%以上的作用。

　　据了解，更多激发民间投资活力的举措已在途。在市场准入和公平竞争环境方面，司法部立法二局副局长张要波表示，优化营商环境是一个持续深入的过程，需要不断改革创新。日前国务院常务会议审议通过了《优化营商环境条例（草案）》，以政府立法为各类市场主体投资兴业提供制度保障。目前司法部会同发改委正抓紧对《优化营商环境条例（草案）》进一步修改，预计将在近期正式印发。

　　“下一步，税务部门将进一步服务和支持民营经济发展，加大统筹推进力度，务必把该减的税减到位、把该降的费降到位、把该征的税费依法规范征收好。完善减税降费的‘铁账本’，算准、讲清各项减税降费的综合账目，增强纳税人、缴费人享受政策红利和服务便利的双重获得感。”王世宇说。

　　此外，《经济参考报》记者了解到，下一步我国将鼓励民营企业参与国家战略，建立向民间资本推介项目的长效机制，积极推动民营经济跨区域并购重组和参与重大基础设施建设。

　　全国政协副主席、全国工商联主席高云龙表示，中国经济发展的平稳态势和良好环境，为民营经济高质量发展提供了广阔舞台。全面深化改革推动政府进一步优化营商环境、新型城镇化和乡村振兴战略带动基础设施建设补短板、供给侧结构性改革带来社会消费升级、新技术革命引领产业不断升级、“一带一路”引导企业国际化成长，为民营企业发展提供了有力支点。

　　大规模“投资项目包”有望落地

　　民间投资信心正在增强。“我们决定把新希望全球控股总部设在成都，投资100亿元，建设300米高的地标性总部大楼及配套的总部产业园区”“未来3年将在四川新增投资500亿元以上。”新希望集团董事长刘永好透露在川投资兴业的新计划。新华联集团董事局主席傅军也表示，未来三年，新华联集团至少投资200亿元，参与四川文化旅游产业发展。

　　据悉，当天峰会推介会上，正式签约项目162个，签约金额1588亿元。其中，省外投资项目153个，投资金额1397.37亿元，占比分别达94.4%、87.9%。

　　值得一提的是，近日不少地方密集出台激发民间投资活力新举措，并集中推介重点领域民间投资项目。比如，河北省建立“吸引民间资本投资重点领域项目储备库”，已“在线”向民间资本推介800多亿元“投资项目包”。北京计划选取一批投资回报机制明确、商业潜力大的项目于年底向民间资本集中推介。湖北省提出，搭建金融机构和重大项目对接通道，帮助解决重大民间投资项目融资问题，促重大项目落地。

　　刘兴国指出，目前多地大力度进行民间投资项目推介，要打通项目落地“最后一公里”，要确保推介项目具有很好的盈利预期，对民间资本形成足够的投资吸引力。此外，要进一步优化营商环境，消除民间资本投资顾虑，做好民间资本投资服务。

　　“民间投资在总体投资和稳增长方面发挥着至关重要的作用。随着更大力度优化营商环境，以及减税降费等政策落地生效，预期民间投资会在今年下半年或者明年初进一步回暖。”滕泰说。

(责编：杨曦、庄红韬)
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