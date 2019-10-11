原标题：发改委：分两批试点布局50个产教融合城市

日前，经国务院同意，国家发展改革委、教育部等6部门印发《国家产教融合建设试点实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》明确，通过5年左右的努力，试点布局50个左右产教融合型城市，在试点城市及其所在省域内打造一批区域特色鲜明的产教融合型行业，在全国建设培育1万家以上的产教融合型企业，建立产教融合型企业制度和组合式激励政策体系。

《实施方案》提出，要充分发挥城市承载、行业聚合、企业主体作用，重点在完善发展规划和资源布局、推进人才培养改革、降低制度性交易成本、创新重大平台载体建设、探索发展体制机制创新等方面先行先试。有条件的地方要以新发展理念规划建设产教融合园区。健全以企业为重要主导、高校为重要支撑、产业关键核心技术攻关为中心任务的高等教育产教融合创新机制。

《实施方案》明确，要落实组合投融资和财政等政策激励。中央预算内投资支持试点城市自主规划建设产教融合实训基地，优先布局建设产教融合创新平台。强化产业和教育政策牵引，允许符合条件的试点企业在岗职工以工学交替等方式接受高等职业教育，支持有条件的企业校企共招、联合培养专业学位研究生。探索建立体现产教融合发展导向的教育评价体系，支持高职院校、应用型本科高校、“双一流”建设高校等各类院校积极服务、深度融入区域和产业发展，推进产教融合创新。

国家发展改革委有关负责人指出，统筹产教融合型城市、行业、企业等3类试点对象，就是要发挥城市承载、行业聚合、企业主体作用，建立城市为节点、行业为支点、企业为重点的改革新路径新机制。

其中，建设产教融合型城市，是要构建产教融合改革的“基本盘”。在试点数量上，不宜“堆盆景”，必须具备一定数量，占有一定比例，体现一定代表性。为平衡试点城市的示范性和代表性，国家拟分两批选择50个城市开展试点。原则上每个试点城市及其所在省域至少选择3-5个行业开展试点，推动行业组织、产业政策更好融入产教融合改革，为地方产业发展提供精准助力。此外，初步考虑力争每个试点城市建设培育100家左右产教融合型企业（东中西部可结合实际有所区别），带动其他地区建设培育5000家以上企业。

(责编：杨曦、庄红韬)