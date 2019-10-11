美联储： 美国经济存多重负面影响因素

美国联邦储备委员会9日公布的9月份货币政策会议纪要显示，与会官员对贸易政策不确定性、全球经济放缓以及低通胀环境担忧加剧，认为贸易局势紧张以及对全球经济增长前景的担忧可能对美国经济产生重大负面影响。
当天公布的9月17日至18日会议纪要显示，由于经济增长下行风险和不确定性增加，企业投资或继续受到影响。与会部分官员指出，商业前景不确定和投资持续疲软可能导致就业放缓，进而抑制收入和消费增长。
会议纪要指出，由于货币政策效果存在滞后性，目前提供必要的宽松政策以支持经济活动是合适的。同时，一些官员担心市场对降息预期超出了美联储自身计划，认为美联储有必要寻求更好的沟通方式，将市场的利率预期与美联储保持一致。
美联储主席鲍威尔8日警告，美国经济前景面临多种风险，主要是由于全球大部分地区近一年半以来经济走弱，以及经贸问题、英国“脱欧”和其他议题带来的不确定性。
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