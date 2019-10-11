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世行：今年东亚太平洋地区经济增速或放缓至5.8%

记者 周武英 综合报道

2019年10月11日08:38  来源：经济参考报
 
原标题：世行：今年东亚太平洋地区经济增速或放缓至5.8%

　　世界银行10日发布的2019年10月期东亚太平洋经济半年报指出，全球需求疲软，导致出口和投资增长下滑，考验着东亚太平洋地区的韧性。预计该地区经济体2019年增速将从2018年的6.3%放慢至5.8%，预计2020年和2021年增速分别为5.7%和5.6%。

　　报告称，在货币和财政政策支持下，该地区（中国除外）消费增长虽比去年同期略有放慢，但仍保持稳定。该地区较小型经济体增长依然强劲。

　　报告指出了该地区面临的一些风险点。贸易紧张局势对地区增长构成长期威胁。虽然有些国家希望从全球贸易格局重构中获益，但全球价值链缺乏灵活性限制了东亚地区各国的上行空间。

　　目前，新的出口订单已收缩至六年来的最低点，服务行业的活动也开始放缓，其原因是许多东亚和太平洋国家的消费者信心下降，零售业销售额也开始下降。

　　报告警告说，该地区增长前景面临的下行风险加剧。鉴于高度的不确定性，贸易紧张局势将会继续损害投资增长。欧元区和美国增长减速超过预期，以及英国无序“脱欧”，都有可能进一步削弱对东亚地区出口商品的外部需求。一些国家的债务水平高企且不断上升，也限制了他们采用财政和货币政策缓解增长放缓影响的能力。此外，全球金融环境的改变有可能提升东亚地区的借贷成本，从而抑制信贷增长，进一步挤压私人投资，拖累经济增长。

　　为了应对日益增大的风险，报告建议，拥有足够政策空间的国家采用财政和货币措施来帮助刺激经济，同时保障财政和债务可持续性。东亚国家也可以从坚持贸易开放和深化区域贸易一体化中受益。东亚地区各国还需要采取有利于提高生产率和促增长的改革措施，包括进行监管改革以改善贸易和投资环境，从而吸引投资和促进货物、技术和专业知识的流动。

(责编：杨曦、庄红韬)
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