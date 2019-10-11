原标题：个人金融信息保护办法酝酿出台

《经济参考报》记者多方采访获悉，近日央行向部分银行下发了《个人金融信息（数据）保护试行办法》（以下简称《办法》）初稿，待征求意见结束后将正式对外发布。

《办法》重点涉及完善征信机制体制建设，将对金融机构与第三方之间征信业务活动等进一步作出明确规定，加大对违规采集、使用个人征信信息的惩处力度。

苏宁金融研究院院长助理薛洪言表示，从源头出发，出台统一的信息保护办法，将成为金融行业治理整顿的重要一环，影响深远。政策落地后，将首先推动大数据服务商洗牌，扶优限劣，继而全面提升数据获取和使用门槛，驱动消费金融机构等数据使用者优胜劣汰。

业内指出，金融领域个人信息具有特殊性，与其他个人信息相比，其与个人的资产、信用状况等高度相关，一旦泄露对受害者的财产安全可能造成很大威胁。因此，加强个人金融信息保护具有重要意义。

中央财经大学金融法研究所所长黄震等日前撰文指出，中国对个人金融信息的保护自2007年开始，央行陆续通过《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等文件，逐步确立了个人信息收集范围、利用原则等要求。2016年印发的《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，特别提到了金融消费者个人金融信息保护问题。不过，中国当前在个人金融信息保护方面仍存在不足，缺乏专门性立法，对违法机构和个人的法律追究机制也尚不健全。

薛洪言在接受《经济参考报》记者采访时表示，长期以来，个人金融信息获取及保护层面缺乏明确监管要求，为中下游的不少乱象提供了土壤，其中既涉及数据采集和交易过程中的隐私保护乱象，也包括数据应用阶段的骚扰式营销甚至暴力催收等。此外，数据获取与使用的低门槛，也大幅降低了金融领域无证经营门槛，大量不具备基本从业素质、缺乏风险意识的机构无序竞争，给行业的治理整顿和可持续发展带来很大难度。

今年以来，关于加强个人金融信息立法保护的监管信号密集释放。4月，央行将《办法》的制定列入2019年规章制定工作计划。6月14日，央行副行长朱鹤新表示，要研究推动个人金融信息保护立法，明确各方的权益义务，使个人金融信息保护取得实效。9月25日，央行科技司司长李伟指出，央行将强化个人金融信息保护，严防个人金融信息的泄露、篡改和滥用，平衡好金融服务便捷和安全的关系。

(责编：杨曦、庄红韬)