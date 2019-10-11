预约近千万——5G套餐你愿尝鲜吗

原标题：5G套餐你愿尝鲜吗

目前5G套餐可能会比较贵，运营商的5G套餐很难一步到位，最先推出的套餐主要面向部分尝鲜人群。

截至10月8日17时30分，3家通信运营商的5G套餐预约量已接近千万用户。其中，中国移动超过580万，中国电信达201万，中国联通达199万。这能否“鞭策”运营商尽快推出5G套餐呢？

9月20日，中国移动率先开启5G套餐预约，用户可以通过短信、“中国移动”APP、扫二维码3种方式参与中国移动预约活动。9月29日，中国电信也开启了5G预约活动，第一天就有52万人参与。9月30日，中国联通紧随其后，开启了5G预约活动。

“3家运营商提供了类似的5G套餐预约促销措施。”独立电信分析师付亮介绍，一是购买5G手机最高优惠600元。二是预约套餐折扣，中国移动推出优惠措施，前6个月，5年以上网龄用户打7折，5年以下网龄用户打8折。此后，中国电信和中国联通将7折门槛降至网龄3年的用户。

“这可以促进预约量提高。但套餐还未公布，打折就开始了，而且惠及全部预约者，会影响今后套餐制定和调整。”付亮说。

今年8月份，三大运营商提供了两个月的5G“用户免费体验方案”，似乎预示着10月份将正式推出5G套餐。但对于具体推出时间，三大运营商相关负责人都回应说，“暂时没有确切消息”。

此前，中国联通董事长王晓初曾透露，中国联通5G推广分为两个阶段，第一阶段是过渡期，从当时到11月份和12月份，套餐月租最低为190元。以此为参考，如果是网龄3年及以上的预约用户办理，则活动期内该套餐月租可降至133元，看起来很有吸引力。

尽管如此，付亮仍认为，5G前期的套餐很可能会让用户失望，真正将套餐升级为5G套餐的用户可能远低于预约量。

具体来看，与现在已经非常便宜的4G套餐相比，5G套餐可能会比较贵。毕竟前期运营商投入巨大，面临的盈利压力也大。同时，到今年年底，3家运营商只有10多万非独立组网基站，大量的流量仍需4G网络承担。目前最看好的5G应用包括4K、虚拟现实、网络游戏等，普遍缺乏内容配合，而其他业务4G网络也可以较好满足。此外，从目前来看，5G手机选择还较少，用户的购买欲望还不够强烈。

“运营商的5G套餐很难一步到位，最先推出的套餐主要面向部分尝鲜人群，这和当初4G套餐刚推出时一样。不过，与4G套餐刚推出时不同，5G很难向全部4G用户无限制放开，因为目前有的4G套餐价位已经非常低。”付亮说。

(责编：杨曦、庄红韬)