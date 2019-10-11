原标题：国产主旋律电影凭啥“叫好又叫座”

□ 今年“十一”黄金周期间，《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》三部主旋律影片充分激发了观众强烈的爱国热情，掀起全民观影热潮，观影人数首次破亿。

□ 三部影片成功的共同之处，都是在宏大思想题材下创新了叙事方法和电影美学语言，展现了“小人物”在大时代中的正能量和家国情怀；同时，营销模式更为贴近当下电影市场。

国家电影局数据显示，截至10月8日，国庆档电影票房突破50亿元，观影人数突破1亿，这是“十一”黄金周期间观影人数首次破亿。业内人士认为，除了观众观影次数提高外，《我和我的祖国》《中国机长》等优质国产主旋律影片“叫好又叫座”，共同造就了今年国庆档电影票房的突破。

今年“十一”黄金周期间，优质国产电影表现突出，三部主旋律影片掀起全民观影热潮。《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》牢牢占据了电影票房排行榜前三名，三强票房合计占比高达96.32%。这些影片以兼具燃点和泪点的中国故事，充分激发了观众强烈的观影热情与家国情怀，也彰显了中华民族的文化自信与民族自豪。

专家表示，影片的题材和故事讲述手法，是这3部影片受追捧的重要因素。3部影片都是在宏大思想题材下创新了叙事方法和电影美学语言，故事背后的奋斗、奉献、不畏艰险等精神一脉相承，共同展现了“小人物”在大时代中的正能量和家国情怀。《我和我的祖国》贴近生活接地气的创意叙事传递了爱国主义精神，引起了观众强烈共鸣。《中国机长》《攀登者》都是真实事件改编，是中国式类型题材的创新，真实剧情和爱国主义较好结合起来，是主旋律电影受到市场欢迎的重要原因。

专家认为，3部影片的成功还得益于营销模式更为贴近当下电影市场。今年国庆档有一个新特点就是“未映先火”，仅三部主旋律影片首映日预售总票房就超过3.64亿元。9月24日，距离影片上映还有一周时间，电影《我和我的祖国》发布了王菲演唱的主题曲，至此，连续两个月的预热宣传达到高潮。微博话题“#电影我和我的祖国#”收获了23.1亿阅读、304.1万讨论。另外两部影片发布的预告片，也成为票房预热的杀手锏。由此可见，电影宣发环节越来越重要，预热宣传和预告片等成熟的商业化营销手段成为电影票房的有力保障。此外，主旋律电影还要善于运用商业电影的操作模式，在题材孵化开发、演员选择等方面更加注重观众，特别是年轻观众群体的观影需求和观影情绪。

猫眼研究院数据显示，9月30日上映的《我和我的祖国》创造了国庆档历史最高单片票房纪录，观众二刷及多刷比例达6.5%。业内分析人士指出，提高人均观影次数同样是国庆档“创收”的重要手段，观众人均观影次数与七日档期总票房呈正相关性。这意味着，只有一周的春节档、国庆档需要不断调动存量观众多次走进影院，才能实现票房上的突破。

《我和我的祖国》仅用不足7天便突破20亿元票房，而此前的国庆档票房总冠军《羞羞的铁拳》用了22天才突破20亿元大关。业内专家认为，相比春节档而言，国庆档受观众回乡、旅游出行等因素影响，存在劣势；但今年《我和我的祖国》《中国机长》用优异表现说明，中国电影目前已有足够多“存量观众”，中国电影票房要想实现阶梯型的增长和爬坡，必须不断提升服务意识，加强对存量观众的再次开发。同时，电影市场还需要更多新类型、新模式、新概念的影片，以拉动更多观众走进影院。

(责编：杨曦、庄红韬)