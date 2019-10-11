民航完成史上最大范围空域调整

本报北京10月10日电 （记者严冰）北京时间10月10日凌晨2时，中国民航完成史上最大范围空域调整。全国范围内共调整航路航线超过200条、调整班机航线走向4000多条，形成了全新的空域运行环境。同时，大兴国际机场航行情报也生效运行。此次空域调整，北起中蒙边境线，南至桂林管制区，西起内蒙古西部，东至大连管制区，东西纵贯1350公里，南北横跨2200公里，调整航路航线200余条，调整后的航路航线新增里程约4700公里；调整班机航线走向4000多条，预计涉及5300余架次航班；新增航路点100余个，全国共有29个民航运输机场进行了相应的飞行程序调整。

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