全国铁路实施新列车运行图

本报北京10月10日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月11日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图。调图后，全国铁路增开旅客列车160列，旅客列车达9139列，其中开行动车组列车6739列；增开货物列车95列，开行货物列车达19295列，货运能力进一步提升。

国铁集团相关部门负责人介绍，此次新列车运行图的实施，紧密结合铁路新线开通，积极适应铁路客货运输市场特点及需求变化，是铁路深化供给侧结构性改革的重要举措。此次调图呈现如下特点：一是部分区域客运能力明显提升。二是部分旅客列车开行方案得到优化。三是铁路货运通道能力进一步提高。

(责编：杨曦、庄红韬)