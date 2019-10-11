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韩正在河北雄安新区调研并召开规划建设现场办公会强调

高质量高标准推进雄安新区建设

2019年10月11日08:46  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社雄安10月10日电　（记者赵超）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正9日到河北雄安新区调研并召开雄安新区规划建设现场办公会，传达学习习近平总书记重要讲话和指示精神，听取雄安新区规划建设进展情况汇报，研究部署下一阶段重点工作。

　　10月的雄安新区秋高气爽，京雄城际铁路雄安站建设现场塔吊林立，韩正来到这里考察新区铁路枢纽规划、铁路建设总体进度，认真听取雄安站施工进展情况介绍，实地了解征迁安置各项工作情况。在容城县容西混凝土搅拌站和容东片区建设现场，韩正仔细察看项目建设进展，考察市政道路及配套综合管网工程建设情况，看望慰问技术人员和施工人员。白洋淀生态环境修复和保护是雄安新区建设的先行重点任务，韩正来到雄县温泉城码头，听取白洋淀生态环境治理和保护情况的介绍，乘船到监测点位，同环境监测人员一起实地察看白洋淀水质变化，深入了解近一年来白洋淀水环境改善取得的阶段性成效。

　　韩正指出，今年是雄安新区从以规划为中心向以建设为中心的转换年，新区建设起步良好、进展顺利，值得充分肯定。下一步，要坚持不忘初心、遵循初心，深入贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，牢牢把握北京非首都功能疏解集中承载地这一发展定位，积极有效服务京津冀协同发展国家战略。要出台实施更大力度的支持政策，引导教育、卫生等优质资源在新区落地。要在加强硬件建设的基础上，注重提升城市智能化水平，增强城市内在吸引力。

　　韩正强调，规划建设雄安新区是千年大计、国家大事，必须坚持高质量高标准，扎扎实实推进。要全面落实好新区规划，坚决维护规划的严肃性、权威性，真正把高水平的规划严格执行到位。要把环境保护和治理作为优先工程大力推进，坚持以水定城，把白洋淀生态环境治理和保护作为重中之重。要高度重视公共建筑的功能和质量，借鉴吸收最先进的设计理念，提高建筑设计的科学性、合理性。要完善建设协调推进机制，坚持发挥市场机制作用，充分发挥央企、国企的集团优势，鼓励社会资本更多参与新区市场化项目建设。要加强改革创新，鼓励新区先行先试，逐步赋予雄安新区省级经济社会管理权限。要加强干部人才队伍建设，健全激励保障机制，创新考评机制，建立容错机制，大力吸纳各类优秀人才投身雄安新区建设。

(责编：杨曦、庄红韬)
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