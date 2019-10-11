多管齐下 实现更高质量就业（大督查在行动）

“就业是最大的民生。”今年以来，党中央、国务院高度重视稳定和扩大就业，把“稳就业”作为经济工作的“六稳”之首。今年的《政府工作报告》首次将就业优先政策置于宏观政策层面，提出多管齐下稳定和扩大就业。

当前，各地高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业情况是否稳定？就业困难人员帮扶政策是否落实到位？高技能人才短缺的结构性矛盾如何破题？近日，国务院16个督查组深入一线查实情、探民意，就相关问题进行督查。

大学生就业机会充分，缓就业、慢就业值得关注

时值新一轮高校秋招季，成都理工大学的招聘会现场人头攒动，应届毕业生罗兴恒刚刚参加完中铁二局的初选面试。“我学的是工程类专业，除了这一家，还有好几家公司在招人，求职机会很多。”

“公司每年都招聘近1800名大学生，今年也不例外。”面对第十二督查组组长、教育部副部长翁铁慧的现场提问，中铁二局招聘人员回答。在学校稳定和扩大就业座谈会上，副校长王敏告诉督查组，近3年，学校本科毕业生就业率均稳定在90%以上。2019年，本科生的岗位供需比上升为1∶4.4，意味着每人平均有4个以上就业机会。

从四川全省来看，至6月末，2019届高校毕业生43.7万人，已实现就业36万人，就业率达82.4%。当地已将7万名离校未就业高校毕业生按生源地分解落实到市、县，提供精准对接服务。

“山东是大学生资源大省，今年高校毕业生达62万人，总体就业率高于全国平均水平。”山东省公共就业和人才服务中心主任赵振国介绍，全省已统一搭建高校就业信息平台，对学生就业进行动态管理、跟踪服务。在山东济南市甸柳街道，督查组使用“离校未就业实名登记系统”随机抽取了一名大学生就业情况。系统显示：7月前，该学生就业信息为未就业，8月变为已就业，并附有就业单位名称。“我们精准了解毕业生就业状态，然后采取电话或上门咨询就业需求、推荐见习等方式，帮助他们就业。”赵振国说。

在总体就业率相对稳定、就业岗位相对充足的情况下，有督查组反映，大学毕业生中“缓就业、慢就业”现象增多。某大学透露，今年3000多名本科毕业生中，有近300人考研失利后选择再考，部分公务员考试考生也有类似现象。教育部门表示，将因人施策，对技能不足、想法迷茫而未就业的大学生，加强就业引导；对选择继续备考的考生，由各学院保持联络沟通，跟进就业情况。

高职扩招稳步推进，工作仍需完善

新学期伊始，走进江西环境工程职业学院的，有两名特别的新生。一位叫罗亮，是退伍军人；另一位叫刘翎，是往届中专生。

“我曾自主创业，经过一年实践，认识到自己在能力上的短板。听说高职院校鼓励退伍军人报考，于是我再次回校园深造。”罗亮希望更多战友能够了解高职扩招的好政策，增强技能本领。刘翎毕业后工作了几年，正为提升学历发愁时，听说了江西省高职院校扩招的消息，她认真备考后被录取。刘翎说，扩招给了她一次提高自我的机会。

今年江西制定出台高职院校扩招专项工作实施方案，全年安排招生计划26万多人，比国家下达的计划规模还多出3万人，现已招生22.15万名。

“读高职，学技术，改变了我的人生轨迹。”白青山是四川广元建档立卡的贫困户，今年6月他从四川工程职业技术学院毕业后，凭借过硬的专业技术，入职中国第二重型机械集团当了无损质检员。

四川德阳今年高职单招录取比去年增加近1400人。德阳市常务副市长罗文全介绍，当地针对不同类型生源，分类编制培养方案；另外，根据产业需求开展学徒制试点，推进学历证书与职业技能等级证书互通互联，学生持“双证”毕业，企业抢着要。

高职扩招加速推进过程中，有些工作也需完善。“了解扩招政策渠道少，专门去找才知道”“8月初通知报名，8月末就考试，来不及准备”……督查组在辽宁发现，一些地方扩招动员宣传不及时、针对性不强、知晓度不够，且存在“好专业”不对扩招考生开放、扩招专业又选择性少等问题。不少学校建议，转变宣传方式，突出高职教育对提升就业能力的作用，并加强扩招专业的针对性和可操作性。

大力开展技能培训，严查培训乱象

国家提出实施职业技能提升行动，在山西，当地做好“凤还巢”服务，加强在外务工人员技能培训和返乡就业保障。

督查组来到山西运城人力资源和社会保障局。运城有100多万名在外务工人员。工作人员打开“凤还巢”数据库管理系统，点开一个条目，屏幕上便跳出在外务工人员的就业信息。“我们为外出务工人员建立了专属的务工档案，方便精准帮扶。”工作人员介绍，当地建立在外劳务输出基地，实现培训与岗位对接，累计组织专项招聘会43场，转移劳动力就业18.5万人；同时，全市征集项目538个，吸引近万名在外人员返乡就业、创业。

刘立伟是一名电工，9月4日，他和同事来到四川成都金牛区人才交流服务中心申领职工技能提升补贴。“经过技能提升培训，我考取了电工三级职业资格证书。”刘立伟认为，大力开展技能培训，对失业人员和需要提高技能人员很有意义。

督查组到四川多个技工学校和职业技能培训中心明察暗访。在成都五月花高级技工学校，督查组查阅失业人员免费职业技能培训班课表、核验补贴标准，并打电话找学员证实培训情况。“我学的是广告设计，学会了用电脑制作海报。”“我学了两周计算机操作课，基本掌握了办公软件。”一批失业人员经过培训，增长了职业技能，增强了就业信心。

目前，四川省共筹集62.8亿元失业保险基金结余，专项用于支持职业技能提升行动。上半年，全省共组织开展政府补贴性培训24.7万人次，培训后实现就业创业11.1万人，同时发放企业职工技能提升补贴5425.8万元，惠及约3万人。

督查组暗访发现，在失业人员培训上，一些地方存在课程选择少、实操内容少等问题；在职工技能提升上，一些培训机构存在课程压缩、职业资格证书“包过”等乱象。督查组建议，应根据失业人员需求调整、更新培训目录，严查职业技能培训中的乱象，避免培训补贴“打水漂”。

（本报记者邱超奕、齐志明、韩鑫、屈信明、谷业凯）

《 人民日报 》（ 2019年10月11日 02 版）

(责编：杨曦、庄红韬)