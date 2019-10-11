国际智库专家：中美需通过增加交流增进互信

据新华社纽约10月9日电 （记者刘亚南、张默成）国际智库席勒研究所纽约地区代表理查德·阿兰·布莱克日前在接受记者专访时表示，美国和中国需要通过增加民间交流和双边协作来增进互信。

《 人民日报 》（ 2019年10月11日 03 版）

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