2019中国国际数字经济博览会开幕 苗圩出席并致辞

2019年10月11日，工业和信息化部与河北省人民政府共同主办的2019中国国际数字经济博览会在河北省石家庄（正定）国际会展中心开幕。中共中央总书记、国家主席习近平向大会发来贺信，国务委员王勇出席大会开幕式宣读贺信并致辞。工业和信息化部部长苗圩、河北省委书记王东峰出席并致辞，河北省省长许勤、中国电子信息行业联合会会长王旭东出席大会。
苗圩指出，当今时代，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，以互联网、大数据、云计算、人工智能等为代表的新一代信息技术发展日新月异，并加速向各领域广泛渗透，不断催生新产业新模式新业态，数字经济发展呈现蓬勃的势头，展示巨大的发展潜能，正在成为带动新兴产业发展壮大、推动传统产业转型升级、实现包容性增长和可持续发展的重要驱动力。
苗圩强调，工业和信息化部认真贯彻落实党中央国务院决策部署，按照习近平总书记的指示，引导数字经济和实体经济的融合，加快推进数字产业化、产业数字化，推动互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合，促进数字经济发展取得积极成效，造福人类社会。
苗圩表示，工业和信息化部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念和高质量发展要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，牢牢把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，立足制造强国和网络强国建设全局，着力建设高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，深入实施工业互联网创新发展战略；着力加快关键核心技术创新突破，强化创新成果转化和产业化；着力深化新一代信息技术与制造业融合发展，加快制造业数字化转型；着力深化国际交流合作，共同推动世界数字经济繁荣发展。
工业和信息化部办公厅、信息化和软件服务业司、科技司等有关司局负责人陪同出席。
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