互认互信环境不断优化 我国检验检测市场潜力大

人民网苏州10月11日电 （邢郑） 近年来，在“放管服”改革的引领下，中国检验检测高技术服务业的发展环境、监管机制、服务方式在不断优化。数据显示，2013年至2018年六年间，我国检验检测高技术服务业规模迅速增长。截至2018年底，中国共有检验检测机构3.95万家，实现营业收入2810.5亿元，分别较上年增长8.66%、18.21%；通过认可的各类机构有1.1万家。

数量增加的同时，中国检验检测发展质量稳步提升。2018年，中国年度营业收入超千万元以上规模的检验检测机构共有5051家，较2013年同比增长84.75%。

检测结果得互认 促进贸易便利化

市场监管总局副局长唐军在首届中国认可与检验检测国际论坛上表示，认可与检验检测等合格评定活动具有“传递信任、服务发展”的本质属性，开展合格评定国际合作旨在实现“一次检验、一张证书、全球通行”。

中国一直是合格评定国际合作的积极倡导者和积极参与者，为推动国际合格评定发展贡献了重要力量。

2015年，中国国家认证认可监督管理委员会发布《共同推动认证认可服务“一带一路”建设的愿景与行动》，倡议坚持开放合作、互尊互信、互学互鉴、互利共赢的原则，加快了合格评定双多边互认进程，促进认证认可、检验检测证书的国际互认。

据统计，中国目前已与30多个“一带一路”沿线国家和地区建立双边合作关系。

根据国际通行规则和自身发展实际，中国还建立了一套与国际全面接轨的合格评定制度体系，全面参与ISO合格评定委员会各项活动，等同采用了ISO合格评定委员会制定的所有标准。

ISO前主席张晓刚指出，国际标准化正呈现以下的趋势：标准化向社会领域扩展；发达国家高度重视新兴产业的标准；标准先行，以期在未来竞争中占据主动；全球贸易的发展呼唤协调统一的国际标准。他建议，中国政府和企业在未来要更加积极的参与制定工作中。

不断拓展与国际合作的广度和深度

据市场监管总局认可监测司司长许新建介绍，2018年，中国检验检测全行业拥有有效专利4.85万项，比2016年增长48.32%，行业科研创新水平取得长足进步。

与此同时，中国已加入合格评定领域所有的重要国际组织，共加入21个认证认可国际组织，签署14个多边互认协议和123份双边合作互认文件。

在许新建看来，中国迈入高质量发展的新阶段，认可与检验检测作为质量管理的“体检证”、市场经济的“信用证”和国际贸易的“通行证”，将有效促进市场发挥资源配置的决定性作用。

面向未来，许新建认为，中国将坚持市场化、国际化的发展方向，对标国际先进水平，打造科学监管与优质服务的完整链条，促进检验检测行业公信力和供给质量提升，加强国际合作与互认互信，推动检验检测市场高水平开放等方面持续发力。

(责编：孙阳、杨曦)