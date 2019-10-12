发展壮大数字经济 推动经济高质量发展

本报石家庄10月11日电 2019中国国际数字经济博览会11日在河北正定召开，国务委员王勇出席大会，宣读习近平主席致大会的贺信并致辞。

王勇强调，习近平主席的贺信，充分体现了中国党和政府对发展数字经济的高度重视，为加强数字经济交流合作、促进数字经济快速健康发展提供了重要指引。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动互联网、大数据、人工智能同实体经济深度融合，加快推进数字产业化、产业数字化，为经济高质量发展打造新引擎。

王勇指出，要积极抓住全球数字经济快速发展的机遇，加强新一代信息基础设施建设，提高数字技术研发能力和产业创新能力，加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化；聚焦数字化前沿方向和关键领域，加快培养急需紧缺数字化领军人才和创新团队；完善和创新市场监管，健全相关法律法规和标准体系，为数字经济发展营造良好环境；推动数字经济国际交流和数字丝绸之路建设合作，共促数字经济持续健康发展。

《 人民日报 》（ 2019年10月12日 04 版）

(责编：杨曦、庄红韬)