国务院扶贫办：预计年底95%的贫困人口脱贫

本报北京10月11日电 （记者顾仲阳）2013—2018年，我国农村贫困人口从9899万减少到1660万，每年减贫人数都保持在1200万以上，832个贫困县已脱贫摘帽436个。预计到今年底，全国95％左右现行标准的贫困人口将实现脱贫，90％以上的贫困县将实现摘帽。这是国务院扶贫办主任刘永富11日在习近平总书记关于扶贫工作的重要论述理论研讨会上介绍的。
刘永富在研讨会上还介绍了学习习近平总书记关于扶贫工作的重要论述取得的积极成果。他说，中央宣传部和国务院扶贫办自2016年以来，连续四次召开研讨会，交流学习研究习近平扶贫重要论述的成果。同时，国务院扶贫办还组织开展了领导干部征文活动和社会征文活动，开展了系列理论研究，形成了一批研究成果。
《 人民日报 》（ 2019年10月12日 06 版）
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