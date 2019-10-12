快递出海，给世界一个“加速度”

当天下单、次日到达，甚至早上下单、晚上到达……这种全世界“剁手党”都羡慕不已的快递速度，对大多数中国老百姓来说已是司空见惯、稀松平常。得益于近十年电商的迅猛发展，中国逐步建立起高效便捷的物流体系。“快递小哥”成了中国人日常接触最多的职业之一。

这几年，越来越多的快递企业开始走出国门，把“中国速度”带往海外。究其原因，主要有以下三个方面：

首先，国内快递行业发展日臻成熟。数据显示，2018年，中国快递业务量超过美、日、欧发达经济体之和，规模连续5年稳居世界第一，是第二名美国的3倍多，占全球快递包裹市场的一半以上，成为全球快递包裹市场发展的动力源和稳定器。规模庞大的市场，锻造出中国快递行业成熟的经营模式与物流网络，也为中国快递“出海”积累了经验与资金。同时，国内市场日趋饱和，成为国内快递公司向外拓展市场的动力。

其次，中国跨境电商高速发展的带动作用。数据显示，2014年中国跨境电商交易规模为4.2万亿元，而2018年中国跨境电商交易规模已经达到9万亿元，增速高达114%；2018年中国跨境快递业务量达到11.1亿件，同比增长34%，连续两年超过行业整体增速。“买全球”“卖全球”必然催生出“运全球”“送全球”。背靠中国这个消费市场，更熟悉中国大街小巷的本土快递企业，完全有动力走出国门揽件；依托中国这个“世界工厂”，更贴合厂家服务承诺的本土快递企业，完全有底气奔向海外送货。

最后，中国不断释放促进快递“出海”政策红利。2017年初，国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》，其中明确提出，鼓励重点快递企业以服务跨境电商、伴随国内企业境外发展等为契机，衔接境外物流体系，构筑立足周边、覆盖“一带一路”、面向全球的跨境寄递网络。为加快国际航空邮件快件运输，国家邮政局还在杭州、郑州、上海等13个跨境电商综合试验区所在城市构建了航空绿色通道，联合民航、海关等部门简化通关流程，以提高寄递时效。政策利好进一步促进中国快递企业昂首阔步“走出去”。

当然，中国快递“出海”也面临着许多挑战。头一个面临的就是国际快递巨头的“迎击”。国际快递业务是资本、技术和知识最为密集的业务，属于快递服务领域中利润最高的高端业务，进入门槛也最高。

一直以来，国际快递业务都被FedEx（联邦快递）、UPS（联合包裹）和DHL（敦豪航空）等国外快递巨头所垄断。这些巨头往往具备强大的航空运输能力，投递网络遍布世界主要国家和城市。仅以货运飞机数量为例，顺丰拥有50多架，为国内企业第一，却只是国际行业巨头飞机数量的1/10左右。因此，与国际行业巨头相比，中国快递企业参与国际分工的水平和能力还很不足，在异国与异国间的国际快递业务服务还只是刚刚起步。

此外，中国快递企业还面临着运营模式的挑战。海外劳动力成本较高，在末端配送方面，以中国“快递小哥”为代表的劳动力红利将会消失。同时，海外消费者很多居住在郊外，而且居住相对分散，如何在投递过程中降低成本也将是一大课题。

中国快递“出海”，机遇与挑战并存。本土快递企业应找准定位，认清自身优势，扬长避短，与中国跨境电商和生产企业携起手来，依托中国经济这艘大船，奋力在国际快递市场的汪洋大海上扬帆远航。

(责编：杨曦、庄红韬)