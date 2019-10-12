新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿开幕

新华社华盛顿10月10日电 （记者刘阳、邓仙来）当地时间10月10日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦开始新一轮中美经贸高级别磋商。本轮高级别磋商定于10日至11日在华盛顿举行，双方团队此前已开始工作层磋商。

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