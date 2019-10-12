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外交部：欢迎外国机构和人士来华开展交流与合作

2019年10月12日08:21  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　外交部发言人耿爽11日表示，中方会一如既往秉持开放包容的心态，在相互尊重、平等相待、互利共赢的基础上，同国际社会积极互动，继续欢迎外国机构和人士来华开展交流与合作。

　　在当日例行记者会上，有记者问：当前形势下，NBA事件已经政治化，中方在这一事件中持何立场？中国将在2022年举办冬奥会，中方是否将要求来华参赛的外国运动员、教练、球队等遵守中方提出的某些政治要求？

　　耿爽就NBA一事重申，无论在中国，在美国，还是在世界其他国家，开展交流合作的一个重要前提就是要相互尊重。

　　谈及冬奥会，他表示，中方正在积极筹备2022年北京冬奥会，有关筹备工作进展顺利。“我们欢迎各国运动员、教练等届时到中国参赛。”（新华社北京10月11日电 记者朱超）

(责编：杨曦、庄红韬)
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