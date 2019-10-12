原标题：中小微企业以创新赢得市场

改革开放以来，中小企业已经成为江苏省经济发展的“主力军”、科技创新的“主动力”、吸纳就业的“主渠道”。全省中小企业总数约占全国的1/8，预计年底将突破300万户。中小企业创新活力持续增强，全省50%以上研发投入由中小企业完成，专利申请量、授权量占比达九成，近90%的高新技术企业为中小企业。

无锡中鼎集成技术有限公司是江苏省无锡市惠山区洛社镇一家打造智能化产线输送、存储和分拣系统的本土企业。早在2017年，中鼎物流紧跟“中国制造”走出去的步伐，为双钱轮胎泰国工厂打造的智能车间首试成功，这个智能车间比人工操作效率提高26倍。

“双钱的要求只有一个，将泰国项目打造成为全亚洲最先进的轮胎‘无灯工厂’，而这也是我的雄心。”无锡中鼎集成技术有限公司创始人兼总经理张科表示。

这笔7000万元的订单签署非常顺利，但压力也是空前的。一条轮胎从原料到成品，需要经过炼胶、钢丝压延卷帘等多道工序，如何高效衔接是智能产线的首要体现。技术人员在各道工序沿途均设置了传感器，通过扫描轮胎的二维码进行质量溯源，不合格的产品将自动转接到次品通道，即便入库后都可以追溯产品的生产全流程信息。

公司与华中科技大学无锡研究院合作研发基于物联网视觉识别技术的同步抓取机器人，在新产线的应用获得成功，实现了产品和机器人同步输送、实时抓取的功能，不仅打破国外供应商的技术垄断，也极大降低了成本，避免了人工运输的安全隐患。随着双钱轮胎泰国智能车间成功运行，香港信利丰等45家企业接连向中鼎物流抛来了合作意愿。

中鼎公司总经理助理许春透露，2018年，中鼎市场业绩达17.7亿元，成为智能物流系统集成领域业绩第一名，客户都是国内各行各业前二十名的大型企业。中鼎自主研发的“动力锂电池在线智能物流系统”在2018年通过了国家新产品成果鉴定，并成功获批江苏省科技成果转化项目，该产品打破了韩国、日本等在动力锂电池智能制造管控系统领域的垄断局面，预计将为企业带来近20亿元的产值。

“专业化”“规模化”“高端化”“品牌化”成为推动江苏省中小企业高质量发展的关键词。江苏深入实施专精特新小巨人企业培育计划，加快让“小巨人”成长为“巨无霸”；推动一批主业突出、科技含量高、经济效益好、成长性强的小微企业转型升级为规模企业和科技型高新技术企业；实施“科技企业培育百千万工程”，打造由创新型领军企业、科技型拟上市企业、高新技术企业组成的企业创新梯队；实施品牌发展战略，引导鼓励中小企业争创国家驰名商标、省著名商标和名牌产品。

光刻是集成电路制造的关键环节，而光刻材料、设备的相关技术及产品长期被发达国家封锁和垄断，成为制约我国集成电路产业发展的最大短板。作为徐州博康实业集团有限公司董事长的傅志伟，在创业初期带领他的团队做了数千批次反应试验，最后攻克了金属离子和纯化工艺等关键难题，成功突破了世界最先进193nm光刻胶单体研发和规模化生产，并开发出一系列光刻胶产品。同时突破了我国在该领域的零出口，产品销往美国、日本等发达国家。

依托中科院微电子所，博康建立了产学研基地、联合实验室，并联合复旦大学成立了光刻研究中心，进行人才、技术的全面合作。博康在光刻研发方面使其金属离子含量由原来的100ppb下降到10ppb以下，使得光刻技术的研发达到国际先进水平。2018年，博康承担了国家02专项，“193nm光刻胶单体（金刚烷系列）研发及产业化项目”通过江苏省科技成果转化现场验收，打破了国外光刻设备和光刻材料的垄断。为扩大产能，延伸产业链，徐州博康投资近7亿元进行技改搬迁项目建设，预计今年底调试生产。

此外，博康通过释放股权、期权和项目基金的形式，打造一个更有活力和使命感的高端团队。傅志伟自豪地说：“如果算上所有的合作方式，全球懂光刻的华人80%以上在为我们公司的发展贡献着力量。这些人才，就是我们最大的核心竞争力。”

把人才作为企业发展的核心竞争力，以创新打破国外技术的封锁垄断、赢得市场份额，在江苏中小微企业中达成共识。2018年，江苏省通过评价的科技型中小企业15518家，数量位居全国第二。

（本报记者 苏雁）

(责编：杨曦、庄红韬)