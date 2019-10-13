推动教育医疗等社会事业 更好服务粤港澳大湾区建设

新华社深圳10月12日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰10日至12日在广东调研。她强调，要深入贯彻习近平总书记关于发展粤港澳大湾区的重要指示精神，认真落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，深化教育、卫生健康、文化旅游、体育等领域改革和开放合作，增加优质公共产品和服务供给，为推进粤港澳大湾区发展提供支撑和保障。
中共中央政治局委员、广东省委书记李希出席有关活动。
孙春兰先后到广州、佛山、深圳，实地考察中山大学国家超级计算广州中心和有害生物控制与资源利用国家重点实验室、佛山科学技术学院、深圳北理莫斯科大学、深圳职业技术学院以及广州市妇女儿童医疗中心、广东省中医院和香港大学深圳医院，了解合作办学、大湾区医疗中心建设等情况，并在深圳主持召开有关地方和部门座谈会。她强调，建设粤港澳大湾区是习近平总书记亲自谋划、亲自部署和亲自推动的国家战略，教育、卫生健康、文化旅游、体育等部门要认真落实党中央、国务院决策部署，细化服务大湾区建设的政策举措，突出重点任务和关键环节，加强协调配合，推动落地见效，助力粤港澳大湾区发展迈上新台阶。
孙春兰指出，要优化大湾区高等教育结构布局，吸引国际知名高校到大湾区合作办学，支持在粤高校重点实验室、科研资源向港澳高校和科研机构开放，推进世界一流大学和一流学科建设。要加强粤港澳职业教育的交流合作，探索共建共享实训基地、共建职业教育园区以及区域职业教育标准化建设，进一步提升职业教育质量，为大湾区发展培养高技能人才。促进大湾区医疗合作和人才交流，积极落实涉港澳医疗机构和医师准入政策，高起点建设创新型综合性医学中心，深化中医药领域合作，打造全国医疗卫生事业创新发展新高地。编制大湾区文化和旅游发展规划，挖掘传统文化资源，支持合作开发跨境旅游产品，拓展旅游市场。推进大湾区体育事业和产业发展，在体育人才培养、赛事活动举办、体育用品研发等方面，培育一批国际性、区域性品牌。
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