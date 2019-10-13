河南平顶山：主题教育聚合力 减税降费稳落地

原标题：主题教育聚合力 减税降费稳落地

新一轮减税降费政策出台后，政策宣传辅导虽然实现了全面覆盖，但是市场主体享受政策红利过程中出现的各式各样的个性化需求和问题如何解决？受纳税人行业差异、经营情况、申报质量等因素的影响，个别企业税负存在“不降反增”情况，如何确保所有行业税负只减不增？“不忘初心、牢记使命”主题教育活动开展以来，国家税务总局平顶山市税务局牢牢把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”要求，立足自身实际，聚焦减税降费，带动全市税务系统党员干部推动党建与税收中心工作互促并进，确保减税降费政策落地生根。数据显示，今年前8个月，平顶山市累计减免税费20.4亿元，惠及纳税人60.3万户次，政策红利正源源不断送到纳税人、缴费人手中。

为落实好减税降费政策的“主攻手”职责，平顶山市税务局聚焦真抓实干，着力解决落实减税降费优惠政策中纳税人的堵点、痛点和难点。

据了解，平顶山市税务局党委主动向市委、市政府专题汇报减税降费工作，积极走访财政、人社等部门，联合开展政策摸底，并多次召开全市减税降费工作推进会，先后深入基层督导减税降费工作40余次，全力推动减税降费工作落地；市、县两级全面落实减税降费包片、包点、包户工作责任制，分级负责、服务到户，责任人通过向分包企业开展“点对点”精准辅导、跟踪服务，实现减税降费政策落实全覆盖；减税办开展综合性效应分析，筛选减税降费的典型案例，提炼亮点并形成减税降费政策效应报告。同时，平顶山市税务局开展减税降费“税收大宣讲”活动，分级分层次对政府及其组成部门、大中专院校及重点企业进行宣讲，回应纳税人关切，还成立了“减税降费党员突击队”，引领全市税务干部推动各类减税降费政策落实，让党旗在减税降费攻坚战中绽放光彩。

“现在国家的减税降费政策利民，税务局的优质服务便民，我们赶上了好时候。”平顶山市森蓝建材制造有限公司会计付玉亭说，“公司前8个月减税额近7万元，年底施工进度快，全年减税额预计能够达到10万元以上。”

乘着“不忘初心、牢记使命”主题教育的东风，平顶山市正深入推进党建提质行动，确保减税降费等各项工作落细落实。“主题教育是引领，我们要把党建紧紧抓在手中做好思想政治工作，将初心和使命聚焦到减税降费工作上来，激发广大税务干部干事创业的内生动力。”平顶山市税务局党委书记、局长李庆煜说。（杨子佩）

(责编：任妍、孙阳)