原标题：今年公共文化服务体系建设获225亿元资金支持

从财政部获悉：2019年，中央财政安排公共文化服务体系建设相关资金225亿元，比2018年增加17亿元。

资金主要用于以下几方面：一是持续推进全国5万余个博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）等公共文化设施向社会免费开放;二是支持实施公共数字文化建设、流动舞台车、国家公共文化服务体系示范区（项目）、广播电视户户通等重点项目，推动落实国家基本公共文化服务指导标准和地方实施标准，改善基层公共文化体育设施条件;三是为边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区选派和培养文化工作者约1.9万名，加快推动基层文化人才队伍建设;四是支持民族地区文化事业发展，保障群众基本文化权益。（董碧娟）

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