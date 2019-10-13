民营企业家共话高质量发展：创新是发展要义

在当前国内外经济形势错综复杂的背景下，进一步坚定信心推动民营经济高质量发展是做大做强实体经济的关键路径。近日，多位民营企业家在以“把握时代大势 坚定发展信心”为主题的2019全国工商联主席高端峰会上表示，推动民营经济高质量发展，创新是重要一环。

作为改革开放后中国第一代民营企业家代表，新希望集团董事长刘永好表示，创新在高质量发展中意义重大。

“中国已经成为世界制造大国，但面对当前国内外经济环境的不确定性和错综复杂的格局，企业一定要创新、要变革。企业要积极生产有竞争力的产品，也就是受市场欢迎、别人不能生产的产品，以新的机制、理念、创新、科技引领，才能有信心、有能力面对变化。”刘永好指出，当下一些传统企业、中小企业面临的压力仍然存在，转型升级是必然选择。

“人才和自主研发是助推企业高质量发展的两大着力点。”山西省总商会副会长、山西省聚义实业集团董事长王殿辉在接受记者采访时表示，民营企业的发展是建立在高素质人才的基础上，要特别重视人才问题，企业只有培养人才、善待人才、留住人才，才能集聚成高素质人才团队。同时，研发是企业的核心竞争力，只有加大创新自主研发能力，努力以优质产能、品质产品抢占市场，才能助推企业高质量发展。

在远东控股集团董事局主席蒋锡培看来，向高质量发展转型的阶段，特别要考虑到子孙后代的可持续发展。民营企业实现高质量发展，要将有限的资源放在主业和实业上，把产品和服务做到极致，增强竞争实力。

红豆集团董事局主席兼CEO周海江表示，经济发展越强大，受到的挑战越严峻。他认为，要征服“转型的火山、市场的冰山、融资的高山”三座大山，既需要各级党委和政府营造更好的营商环境，更需要广大企业主动应对、积极作为，争取做到以“自主创新”翻越“转型的火山”、 以“自主品牌”融化“市场的冰山”、以“自主资本”攻克“融资的高山”。

“高质量发展是民航强国建设的本质和根本要求。”春秋航空公司副总裁张武安对记者表示，面对当前经济形势，要坚守初心、牢记使命，坚持市场定位，集中精力做好自己的事。他举例指出，要坚持国际化、响应国家“一带一路”倡议，突破国内发展的资源瓶颈，让企业保持较稳定的快速增长。

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