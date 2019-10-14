政策红包送来真金白银(财经眼)

当前，一系列减税降费政策直击市场主体的痛点难点，成为深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要举措。今年上半年，全国累计新增减税降费11709亿元。实打实的政策红包，让企业和百姓得到了巨大实惠。深化增值税改革对实体经济发展的助力有多大？纳税服务方便快捷吗？政策宣传辅导如何更精准？近期记者在河北进行了调查采访。

实体经济受益多

减税红利由制造、经销企业和消费者共同分享，有利于增强企业发展信心，激发市场活力

4月1日实施的深化增值税改革，将制造业等行业的适用税率由16%降至13%，将交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。“首个征期，集团增值税税额减少1亿元，城建及教育附加税费也相应减少，将为企业全年增利1.33亿元左右，这对我们企业的发展是件大好事！”河钢集团财务总监胡志刚说。

与河钢集团一样，4月1日开始，河北众多行业都感受到增值税税率下调带来的减负效果，其中制造业企业感觉尤为明显。

“4—7月，企业增值税减负约2200万元。”河北养元智汇股份有限公司财务总监邢淑兰说，增值税税率的下调直接提高了企业盈利，缓解了经营压力。企业实际收入的增加，带动了更多投资和采购需求。

增值税是我国第一大税种，深化增值税改革，逐步建立现代增值税制度，是我国现阶段税制改革的一项重要任务。在增值税改革中，制造业一直是减税规模最大、受益最为明显的行业。“4—8月，河北省制造业减税户数11.64万户，实现净减税99.07亿元，减税金额占总减税金额的56.67%。”河北省税务局局长卢自强介绍说。

“通过持续、较大幅度减轻制造业企业负担，可以改善企业预期和经营效益。”卢自强说，减税后，企业将拥有更多资金用于设备更新、技术创新和升级改造，有利于增强企业活力和竞争力，推动制造业迈向中高端，加快新旧动能接续转换，促进我国经济高质量发展。

国家税务总局税收科学研究所所长李万甫说，今年前7个月，国内增值税增长5.4%，增幅同比回落9.5个百分点。“放水养鱼”极大地激发了制造业企业的活力，一些企业跃跃欲试，准备大干一场。

——加大研发投入，开辟国际市场。

步入新峰水泥有限责任公司，鸟鸣清脆悦耳，树丛青翠欲滴。干净整洁的园林式工厂，让记者丝毫感觉不出这是一家以水泥生产为主业的企业。

“通过测算，增值税新政策实施以后，企业增值税纳税额减少了1340万元。流动资金增加了，企业有更多资金投入新技术研发以及大气环境的深度治理。”新峰水泥董事长田海奎说，近期公司投资9000余万元在邯郸实施了一个超低排放项目，位于埃及的钢铁和装备制造产业园也正在办理相关手续。

——降低产品价格，提升市场竞争力。

石家庄君乐宝乳业有限公司是河北最大的乳制品加工企业，在全国建有17个生产工厂，10个现代化大型牧场。

深化增值税改革落地以来，君乐宝获减税6110万元。“减税对企业的助力不仅在税款本身，还体现在带动上下游、提升竞争优势上。”君乐宝财务总监刘秋红说，增值税税率下调后，君乐宝与上游供应商的议价能力增强，帮扶下游客户开拓市场，带动销量上涨，使公司市场份额不断扩大。

“此次深化增值税改革的减税红利将由生产制造企业、经销企业和消费者共同分享，起到减轻企业税负、扩大消费需求的双重激励作用，增强了企业发展信心，激发了市场活力，助力经济运行在合理区间。”上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建说。

纳税服务更优化

税收政策是否落实到位，征管措施是否执行规范，服务举措是否便民贴心，纳税人最有发言权

让深化增值税改革落地，离不开良好的纳税服务。改革实施以来，税务部门有针对性地出台一系列举措，让纳税人轻松享受减税红利。

“智慧办税大厅给办税带来的新体验真是太棒了！”邢台亚泰重工公司的财务主管许永刚体验了任县智慧办税大厅的服务后兴奋地说。

24小时办税、自助办税、刷脸办税……宽敞明亮、科技感十足的河北任县智慧办税大厅让记者眼前一亮。还未走进大厅，记者就被挂在门口的一部黑色小机器吸引。“通过这台机器，纳税人首次前来办税，需要刷身份证并进行人脸识别，再来办理业务就能做到快速无感认证、全厅畅行无阻。”任县税务局局长牛晓亮不无自豪地介绍，纳税人进入大厅，在导税台前刷一下脸，系统就能给企业出具一份“体检报告”，一目了然地告知纳税人目前还存在哪些异常税务指标，如何消除这些指标。

办税最怕有些政策和流程不明白，办税人员在办税的过程中有时存在“听不懂”“学不会”的情况。这个难题怎么解决？

“任县智慧办税大厅的自助终端机和别的地方不一样，这里的终端机上有一个小屏幕，可以演示你要办理业务的全过程，只需要一步步照着做就可以了。” 任县三丰密封件有限公司的办税人员贾占肖指着终端机上的一个红色按钮对记者说：“这个按钮是一键求助键，只要按一下，工作人员就会来解答问题。”

以往为了办一项业务，办税人员可能得数次往返办税大厅，如何让办税人员“少跑腿”？邢台市税务局探索在企业设置智税柜台，把税务局直接“办到企业里”。纳税人可以通过这种柜台全程自助办理发票领购、发票代开、缴纳社保费等多项业务，足不出户、方便快捷。

“从公司到税务局有20多公里，以往仅每个月购买1.6万多份发票这一项业务，都得折腾好多趟。现在有了智税柜台，需要来办税大厅办理的业务，在公司里就能办理，甚至都不用下楼！”今麦郎面品有限公司税务管理部经理薛丽霞说。

智慧办税大厅的建设，是税务部门提升纳税服务水平的一部分。“通俗地说，智慧税务就是为每位纳税人提供弹性服务、个性服务和定制服务。”邢台市税务局局长于洋说，无论是初入职场的“小白”还是久经职场的财税高手，都能通过智慧税务，以最适合自己的路径办税。

国家税务总局近日从便利申报纳税、优化办税服务、便捷发票使用、完善信用建设、加强咨询辅导等5个方面再次推出十条具体举措，进一步减资料、减时间、减环节、减成本。例如，在优化办税服务方面，推出“大力推动房地产交易事项一窗办理”“网上办理跨区域涉税事项”2条举措，持续优化办税流程，提升办税效率。

“税收政策是否落实到位，征管措施是否执行规范，服务举措是否便民贴心，纳税人最有发言权。”胡怡建说。

宣传辅导更精准

让减税降费政策落实落细，增强纳税人的获得感

要将好政策变成“真红包”，对纳税政策的宣传辅导必不可少。深化增值税改革涉及众多复杂的税收政策，让纳税人全面了解各项政策措施，充分享受到改革带来的实惠，是这场改革中各级税务部门的重要任务。

河北省税务局动员全系统干部，履行“送政策、送服务、问需求、保落实”4项任务，目前仅省市局已开展调研督导768次，走访纳税人1481户，收集问题121条，并全部解决或提出建议。

小微企业财务人员不固定、不专业怎么办？“有些企业尤其是小微企业的财务人员更换比较频繁，培训辅导很难实现对财务人员政策宣传的全覆盖。”石家庄市税务局局长李渊说，为解决这一矛盾，税务部门对纳税人实行定点联系，纳税人对政策有拿不准的地方，只要拨打定点联系人的电话，税务干部就要负责解答，直到纳税人彻底清楚明白为止。“这是兜底的政策，也是关键的一步。”

移动互联网时代如何打通减税降费宣传的“最后一公里”？河北省税务局研发了“减税降费红利账单推送”程序，办税人员只需进入微信公众号，输入登记信息时留存的手机号码，进行身份验证即可获取红利账单。这类账单中向纳税人实时推送已累计享受减税降费总额、分税（费）种减免情况等内容，使减税降费“收益账”内容详实、一目了然，深受纳税人欢迎。

中央财经大学财税学院教授樊勇认为，在新的形势下，税务部门应该充分发挥信息技术快速发展带来的便利，让信息多“跑路”，纳税人少跑腿，继续提升服务信息化水平。

许多企业正从这种精准辅导中受益。东旭集团有限公司是石家庄高新技术产业开发区的一家高科技制造企业，在液晶玻璃基板装备和技术上取得了突破。“没有国家减税降费的好政策，集团的发展就不会这么有底气。税务部门经常上门给我们提供政策辅导，让我们掌握第一手的税收优惠政策。”东旭集团总裁李青说。

“税务部门经常组织我们企业召开减税降费政策座谈会，主动为我们讲解政策，征求我们在政策落实方面的意见建议，及时解答并加班加点地为企业解决发票开具、税务风险防控等方面的问题。”河北常山生化药业股份有限公司总经理高晓东说。

纳税服务永远在路上。在进一步提升办税效率，解决纳税人痛点难点问题上，还有改善提升的空间。国家税务总局新闻发言人付树林说，税务部门将进一步对标纳税人需求，针对不同群体进行走访、宣传和讲解，让减税降费政策落实落细，增强纳税人的获得感。

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 17 版）

(责编：曹昆)