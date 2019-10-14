家庭农场 农业高质量发展生力军（经济发展亮点多韧性足）

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家庭农场以家庭成员为主要劳动力，以家庭经营为基本经营单元，从事农业规模化、标准化、集约化生产经营，是现代农业的主要经营方式。党的十八大以来，各地积极引导扶持农林牧渔等各类家庭农场发展，取得了扎实成效。

近几年，我国家庭农场数量稳步增长，发展质量日益提升。家庭农场成了农民收入的增长点、产业兴旺的着力点、农业供给侧结构性改革的试验田。

“俺们把蘑菇卖到了日本、韩国，还有东南亚市场，俺的家庭农场收入一年比一年好。”河北省邢台市南和县康怡家庭农场负责人余培英难掩兴奋。这家农场经营土地120亩，家庭劳动力4人，主要生产食用菌、核桃、蔬菜，年产值达到110万元，去年纯收益实现20多万元。欣欣向荣的家庭农场，正成为我国农业高质量发展的生力军。

家庭农场以家庭成员为主要劳动力，以家庭经营为基本经营单元，从事农业规模化、标准化、集约化生产经营，是现代农业的主要经营方式。党的十八大以来，按照党中央、国务院的部署，各地积极引导扶持农林牧渔等各类家庭农场发展，取得了扎实成效。记者从农业农村部获悉，目前全国纳入农业农村部门名录的家庭农场近60万家，经营土地1.6亿亩，家庭农场数量稳步增长，发展质量日益提升，经营产业日趋多元。

政策创设

小农场成了农民收入的增长点

在家庭农场制度供给上，亿万农民有了新依托。喜事好事，一桩接着一桩。

今年的中央一号文件强调，支持发展适合家庭农场和农民合作社经营的农产品初加工。日前，中央农办等11个部委《关于实施家庭农场培育计划的指导意见》出台，家庭农场发育有了政策新底气。

翻开康怡家庭农场2018年的纯收入账，眼前一亮：粮食收入9000元，蔬菜收入1万元，核桃收入1.1万元，食用菌收入22万元。目前，河北省家庭农场4.1万家，覆盖了94%的行政村，有力地带动了农民增收。截至目前，安徽省家庭农场达10万家，数量居全国第一位，成为农民增收的重要渠道。

《指导意见》要求，到2020年，支持家庭农场发展的政策体系基本建立，管理制度更加健全，指导服务机制逐步完善，家庭农场数量稳步提升。到2022年，支持家庭农场发展的政策体系进一步完善，家庭农场生产经营能力和带动能力得到巩固提升。

农业农村部政策与改革司司长赵阳表示，加快培育一大批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场，农民收入将不断迈上新台阶。

坚持农户主体。就是坚持家庭经营在农村基本经营制度中的基础地位，鼓励有长期稳定务农意愿的农户适度扩大经营规模，发展多种类型的家庭农场，开展多种形式合作与联合。

坚持适度规模。引导家庭农场根据产业特点和自身经营管理能力，实现最佳规模效益，防止片面追求土地等生产资料过度集中，防止“垒大户”。

坚持市场导向。遵循家庭农场发展规律。充分发挥市场在推动家庭农场发展中的决定性作用，加强政府对家庭农场的引导和支持。

示范创建

小农场成了产业兴旺的着力点

群雁要靠头雁领，家庭农场也不例外。

稼农家庭农场位于安徽省天长市冶山镇高巷村，是当地十强家庭农场，这让负责人陈宏平很开心。作为种田的“老把式”，老陈的家庭农场念好了“三本农经”。

一本经，节本增效。稼农家庭农场345亩的经营规模可以让全套农机设备撒了欢似地干，既节省成本，还适当对外提供农机服务增加收入。农场引进的稻谷新品种实现了优质优价，每亩增收200多元。

二本经，农业科技。稼农家庭农场坚持绿色理念，采用轮休模式，精选新品种，开展农业防治，实施节水增温等栽培管理技术，既环保又增收。

三本经，订单农业。通过多方联合，稼农家庭农场让自己和龙头企业共生共长，基于订单和合约，家庭农场不仅可以与企业构成紧密利益共同体，还能带动种田大户、小农户等参与产业化经营。

赵阳说，发挥典型示范作用，以点带面，以示范促发展，总结推广不同类型家庭农场的示范典型，提升家庭农场发展质量。

加强示范家庭农场创建，开展家庭农场示范县创建。各地要按照“自愿申报、择优推荐、逐级审核、动态管理”的原则，健全工作机制，开展示范家庭农场创建。依托乡村振兴示范县、农业绿色发展先行区、现代农业示范区等，支持有条件的地方开展家庭农场示范县创建，促进家庭农场培育工作整县推进。

鼓励各类人才创办家庭农场，引导家庭农场发展合作经营。鼓励乡村本土能人、有返乡创业意愿和回报家乡愿望的外出农民工、优秀农村生源大中专毕业生以及科技人员等人才创办家庭农场。

辽宁省清原满族自治县草市镇大窝棚村村民霍秘财真是不简单，他的明宇家庭农场专心干水稻，年净收入达到70万元，而他的“秘密”就在于，通过自家生产经营和收购小农户粮食两种方式加工增值，农场的储备库里可以储备粮食300—400吨呢！

家庭农场示范创建在全国如火如荼。目前，浙江坚持适度规模、家庭经营，在全省推出示范家庭农场1204家。按照培育家庭农场的制度标准，安徽省创建的示范家庭农场达到11107家。

机制创新

小农场成了农业供给侧结构性改革的试验田

哪里有家庭农场，哪里就有连绵不断的农业供给侧结构性改革的深化行动。一方面，家庭农场深化农业供给侧结构性改革，绿色理念贯穿在农业生产的全过程。

一眼望去，康怡农场田园里的红薯长势喜人，绿油油的叶子，结实的红薯藤交织在一起，像一块巨型绿毯。

这里还引入循环农业机制，一根玉米芯两次使用，将玉米芯原料作为培养基，培育新鲜蘑菇；蘑菇种植产生的废料又作为有机肥，生出新的蘑菇培养基，保证了培养基的有机营养和产品的绿色品质，提升了种植的综合效益。

另一方面，家庭农场正在细化农业供给侧结构性改革。

浙江引导家庭农场组建合作社，从单打独斗转变为抱团发展，注重从产业、市场、产权重组入手，引导主体走向联合，构建“小农户—家庭农场—合作社—农业龙头企业”的宝塔式经营主体体系。河北省从制度供给入手，支持家庭农场做优做强，今年统筹省级财政涉农资金20多亿元，同时开发省级信贷专属产品，为4317家合作社和家庭农场提供担保21.7亿元。

家庭农场深化农业供给侧结构性改革，将构筑更加完善的保障体系。农业农村部有关负责人表示，要依法保障家庭农场的土地经营权，健全土地经营权流转服务体系，鼓励土地经营权有序向家庭农场流转。依法保护土地流转双方权利，引导土地流转双方合理确定租金水平，稳定土地流转关系，有效防范家庭农场租地风险。

家庭农场深化供给侧结构性改革，将加强更加完善的基础设施建设。赵阳说，鼓励家庭农场参与粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区和现代农业产业园建设。支持家庭农场参与高标准农田建设，促进集中连片经营。

余培英喜在眉梢：“算算账，俺家4人的家庭农场，人均收入5万元以上，这搁以前想都不敢想。这好，那好，都不如收入增长好。这甜，那甜，都不如荷包鼓着甜！”

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 10 版）

(责编：李枫、曹昆)