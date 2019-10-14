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近6000名进博会志愿者整装待发

占悦

2019年10月14日08:25  来源：文汇报
 
原标题：新闻中心

　　第二届中国国际进口博览会日益临近，志愿者团队正在紧锣密鼓准备着。昨天，第二届进博会志愿者市级重点培训拉开帷幕，来自上海工程技术大学、上海交通大学医学院、上海海关学院、上海出版印刷高等专科学校的400余名大学生志愿者参与首场培训。此外，从昨天起，上海将分片区对38所高校的大学生志愿者、红十字会志愿者等开展近十场市级重点培训。

　　目前，大部分高校已完成对进博会志愿者的校内基础培训。今年的培训着重强调志愿者对场馆的熟悉程度，还将通过“啄木鸟行动”，引导志愿者为场馆设施“献计献策”。

　　截至昨天，已确认的第二届进博会志愿者合计为5720人，在沪高校学生是主力人群。其中，114名长期管理岗位志愿者，已在各相关岗位开展志愿服务。今年，上海团市委继续向长三角苏浙皖三省发出邀请，共有30名长三角志愿者将参与服务，同时，还从部分在沪就读的“一带一路”国家留学生中招募国际志愿者。据统计，在第二届进博会志愿者中，参加过首届志愿服务的志愿者占总人数的近20%。

(责编：杨曦、孙阳)
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