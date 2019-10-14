原标题：文明与进博同行，第二届进博会窗口服务保障誓师活动举行

文明与进博同行，“上海服务”为进博添彩。10月9日，由上海市精神文明建设委员会办公室主办的第二届中国国际进口博览会窗口服务保障誓师活动在国家会展中心召开，上海全市42个行业和商务领域各行业的主管部门、区文明办负责人、行业代表等近300人参加了活动。

今年以来，上海市文明办牵头全市42个行业和商务领域各行业开展窗口服务保障工作，组织开展社会宣传、培训与服务竞赛、主题活动及窗口服务监督评价，提升行业服务水平。

截至9月，围绕迎办第二届进博会，各行业共设置宣传点位3478个，开展培训2387次，组织技能竞赛932场，举办主题活动956场，开展行业自查4361次，并由第三方机构组织开展了全市行业文明指数测评。

为迎接进博会，上海全市40多个行业上下齐心，做好城市服务保障，创文明示范窗口，树上海服务品牌。例如，海关行业推出了旅客“无感通关”和货物“无纸通关”，通关效率提升约62.5%；轨道交通行业在徐泾东、诸光路、虹桥火车站三站提供智能设备服务，提升服务能级，可达到替代原客服中心部分功能，完成补票、分析票卡等作业。通信行业目前已开通5G基站10500个，包括进博会周边开通5G基站85个，同时实现核心城区5G室外覆盖。餐饮行业以“供得上、吃得好、吃得安”为主旨，开展行业技能比武交流、“文明餐厅”“绿色餐厅”创建等工作，做好场馆内外的餐饮服务保障工作。宾馆行业加强员工培训，来优化客房服务、优化餐饮保障、优化安全保障，确保中外来宾“乘兴而来，满意而归”。

在活动外场，还设立了窗口展示摊位，由餐饮单位、老字号企业和行业服务代表现场展示服务技能与服务风采。同时，第二届进博会“最美服务窗口”候选窗口也在活动现场以展板形式进行了展示，表明今年“最美服务窗口”的网络评选活动也正式拉开序幕，10月9日起，在“上海文明网”还设置了专门的投票专区。

(责编：杨曦、孙阳)