开幕进入倒计时，这届进博会有哪些不一样？

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历时百余天，21场招商路演……今年5月至9月，中国国际进口博览局招商路演团队马不停蹄地推介第二届中国国际进口博览会（简称“进博会”），掀起一股参展热。

再过20多天，第二届进博会将正式登场，迎八方客商汇聚。上证报记者获悉，相较于首届进博会，第二届进博会的规模将更大，活动也将更为丰富，虹桥进口商品保税物流仓库等今年新建的配套项目有望将进博会的溢出效应进一步放大。

更好的展会始于不一般的招商路演：辗转20个省、自治区、直辖市、计划单列市，面对面宣介企业和其他单位超过4500家。每一场招商路演均邀请到参加第二届进博会的参展商代表与众多采购商面对面互动，介绍参展计划，其中不乏强生、松下等知名企业，为采购商了解行业动态提供了新途径。

这也为第二届进博会带来更多期待。商务部部长钟山近日表示，此次进博会主要有三个特点：一是规模更大，各国企业参展更加踊跃；二是质量更高；三是活动更丰富。

据介绍，去年首届进博会展览面积是30万平方米，今年面积将增加到36万平方米。即便如此，今年仍然“一摊难求”，参加的国家、地区、国际组织和企业数量都将超过首届。已经有250多家世界500强和行业的龙头企业报名参展，比首届明显增加。今年也将有更多新产品、新技术、新服务“全球首发、中国首展”。

此外，作为进博会重要组成部分的企业商业展，共吸引到来自150多个国家和地区的3000多家企业参展，增加了养老等题材，新增室外展区、室外汽车无人驾驶活动区。

第二届进博会期间，还将举办数百场配套活动，并首次设立“进博会发布”平台，发布相关重要政策和国际组织的研究成果等。

(责编：杨曦、孙阳)