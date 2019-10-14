“不一般”的进博会凸显中国魅力

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第二届中国国际进口博览会将于11月5日在上海拉开帷幕。官方资料显示，来自150多个国家和地区的3000多家企业将参加此次盛会，展览面积达到30多万平方米，数量均超过首届，将在本届进博会期间首发的新产品、新技术预计也比首届更多。

作为世界上第一个以进口为主题的国家级会展，进博会从一开始对自己的定位就是“不一般”：为各国企业创造不一般的新机遇，满足中国老百姓不一般的消费新需求，为全球自由贸易注入不一般的发展新动力……诸多“不一般”的背后，凸显中国走开放合作、互利共赢之路的坚定，让人感受到一个用实际行动推动世界发展的大国魅力。

进博会为各国企业带来不一般的红利。借去年首届进博会的“东风”，意大利企业带来的“网红小家电”牵手中国互联网企业，让居民同时享受到海淘价格和全国联保；拉脱维亚的护肤品联手中国石化企业，进入加油站和电商渠道；孟加拉国的黄麻手工艺品走进了上海高端商场的橱窗；美国夏威夷的新鲜水果现身中国的网红茶饮店……如今，对许多外国企业来说，参加进博会意味着走上进入中国市场的“绿色通道”。

进博会为中国民众带来不一般的便利。得益于进博会的展示和推广，不少外国优质和特色产品赢得更多关注，加速来到中国消费者身边。如今，在中国西北的县城同样可以买到新西兰的牛奶，一些国际知名儿童玩具品牌加快在中国二线城市布局，最新一代伽玛刀、全球最小心脏起搏器等先进医疗器械在中国投入临床使用及获批上市的速度加快……满足中国居民消费升级的实际需求，是进博会魅力非凡的原因之一。

进博会为全球贸易注入不一般的动力。在这一背景下，进博会既向世界发出了互利共赢才是正确前行方向的强烈信号，又向世界展现了一个用实际行动践行开放合作诺言的东方大国，对于改善全球贸易环境、提振世界经济增长信心具有重大意义。

美国经济学家哈伊里·图尔克指出，进博会是中国应对全球贸易失衡的“一种创新方法”，中国增加进口的努力有助于增加全球总需求。墨西哥工业商会联合会经济研究委员会主席何塞·路易斯·德拉克鲁斯说，在当前国际贸易新环境下，进博会将助力世界建立更多、更深的经贸联系，展现出中国对全球自由贸易发展的推动作用。日本松下集团认为，进博会对外资企业进入中国市场、扩大对华出口发挥了重大作用，中国同更多的国家联动发展，会使全球经济增长更加平衡、包容，最终形成共赢局面。

诸多迹象显示，今年的进博会还将为广大参会者带来不一般的体验。一方面，展会将有不少创新，比如将首次设立“进博会发布”平台、首次推出高端消费品专区、首次设置户外自动驾驶体验区，另一方面，诸如新一代建筑垃圾粉碎设备、最新款的电动概念车型等产品有望在进博会期间上演“全球首发”或“中国首发”。黄浦江畔的“进博时刻”着实令人期待。

(责编：杨曦、孙阳)