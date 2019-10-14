推动中美关系沿着正确轨道向前发展

透过10月10日至11日在华盛顿举行的新一轮中美经贸高级别磋商，能够感触当前中美经贸关系发展之脉。中美经贸磋商团队在两国元首重要共识指导下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。积极向好的信息说明，中美双方共识的一面在上升，合作的意愿更突出。

“保持中美关系健康稳定发展，对两国对世界都有利。双方要坚持协调、合作、稳定的基调，在相互尊重基础上管控分歧，在互惠互利基础上拓展合作，推动两国关系沿着正确轨道向前发展。”习近平主席在致特朗普总统的口信中强调了中方主张，特朗普总统请刘鹤副总理转达对习近平主席的感谢，并明确表示“美中经贸磋商取得了实质性的第一阶段成果，这对美中两国和世界都是重大利好”。

处理好中美经贸关系有利于中国，有利于美国，也有利于世界的和平与繁荣。中美全面经济对话中方牵头人提出“三个有利于”主张，美方欣然赞同。世界在看，中美双方能否为实现“三个有利于”而共同不懈努力。

中美经贸问题，是几十年发展中随着时间、空间变迁而积聚起来的，责任不能简单化地归结于中方，解决起来也不可能通过“强拧方式”一蹴而就。认清这个现实，才能真正找到解决问题的出发点。要知道，积跬步而至千里，积小流而成江海。现在，中美双方同意分阶段一步一步走，这是求同存异，以务实理性态度采取建设性行动的体现。

世界经济正处于低位徘徊的困窘期，而中美经贸摩擦一年多来所外溢的不确定性已经成为罩在世界经济上空的一片愁云。毕竟，大国之间的任何严重战略误判，都可能使冲突和对抗成为“自我实现的预言”。国际社会普遍欢迎中美双方相互沟通而不是相互设障，释放善意而不是摩擦升级。这也就是为什么，新一轮中美经贸高级别磋商传递的积极信息不仅提振了中美两国市场情绪，而且令全球市场的多种指标都有向好反应。国际舆论评价称：“这是朝着解决中美长达15个月的关税战迈出的最大一步，将为世界经济提供喘息的机会，有望使金融市场平静下来。”世人非常期待，美方这次公开表示的“我们非常接近（结束贸易战）”的看法，能够真正化为现实。

合作是两国唯一正确选择，共赢才能通向更好未来，中美双方理应尽一切努力确保双边关系沿着正确轨道向前发展。当此之时，人们尤其感受到中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识的重要意义。“双方同意，在互惠互利基础上拓展合作，在相互尊重基础上管控分歧，共同推进以协调、合作、稳定为基调的中美关系”“两国元首达成共识，停止加征新的关税，并指示两国经济团队加紧磋商，朝着取消所有加征关税的方向，达成互利双赢的具体协议”“两国元首同意，在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税”……一诺千金，中美双方理当坚持相向而行，按照两国元首确定的原则和方向，在平等和相互尊重基础上妥善解决彼此的关切，推动两国经贸关系健康稳定向前发展，不断增进两国和世界人民福祉。

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 03 版）

(责编：杨曦、孙阳)