西部陆海新通道将实现全程开通冷链物流运输

本报重庆10月13日电 （记者蒋云龙）13日，《区域海关共同支持“西部陆海新通道”建设合作备忘录》在重庆签署。签署合作备忘录的15个海关包括重庆海关、南宁海关、贵阳海关等13个西部直属海关，以及湛江、海口2个沿海直属海关。通道沿线海关都表示将积极支持建设冷链物流体系，探索农产品跨境直通车试点。此外，15地海关还将共同建立区域协作机制，进一步优化协同共建，深化业务改革，强化风险防控，推动“西部陆海新通道”高速发展。

据介绍，此次各地海关合力谋划开通“西部陆海新通道”全程冷链物流运输，源于此前重庆海关和南宁海关积极对接，通过“西部陆海新通道”进行了进口东南亚海产品的运输测试，打通了一条进口农产品、海产品的新“路”。通过“西部陆海新通道”，原箱冷冻食品以转关方式到达重庆后再办理清关手续，从越南到重庆仅需8天，比传统运输方式节约20天以上，每个集装箱能节约3000—4000元的费用。如今，更多来自东南亚、南美洲的农产品、海鲜水产通过“西部陆海新通道”冷链业务走进内陆西部市场，与此同时，西部更多地区的货物和商品也将有望通过新通道的铁海联运方式销售到全球。

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 10 版）

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