将制造业作为发展数字经济的主战场

数字经济已成为产业转型升级的重要驱动力，以及全球新一轮产业竞争的制高点。我国正积极推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，为产业转型升级和经济高质量发展打造新引擎。不过相较于在消费领域的应用和推进速度，我国企业和产业数字化转型仍处于起步期，特别是制造业等领域数字化程度还有待提高。加快推动数字经济和制造业深度融合，将成为未来我国数字经济发展的重点方向。

数字经济包括数字产业化和产业数字化两大部分，前者主要指信息通信产业，包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；后者主要指传统产业由于应用数字技术所带来的生产数量和生产效率提升，其新增产出构成数字经济的重要组成部分。数据显示，2018年我国数字经济总量达到31.3万亿元，占GDP比重34.8%，同比提升1.9个百分点。数字经济对GDP增长的贡献率达到67.9%，同比上升12.9个百分点。其中，产业数字化成为数字经济主引擎。2018年产业数字化规模超过24.9万亿元，占GDP比重27.6%。工业、服务业、农业数字经济占行业增加值比重分别为18.3%、35.9%和7.3%。

制造业为立国之本、强国之基，推动制造业高质量发展，应成为推动数字经济与实体经济融合发展的主攻方向和关键突破口。要将制造业作为发展数字经济的主战场，推动数字技术在制造业生产、研发、设计、制造、管理等领域的深化应用，加快重点制造领域数字化、智能化，推动“中国制造”向“中国智造”和“中国创造”转型。

推动数字经济和实体制造的深度融合，首先要加强数字经济战略部署，构建数字经济与实体经济深度融合的政策体系。目前，关于推动数字经济与实体经济融合发展的政策密集出台，但总体存在体系性不强以及碎片化现象。需要从顶层设计上加强整合和更新，提高政策支撑能力。建立数据共享的激励机制，加快推进关键核心技术突破。以工业互联网为重要创新平台，健全产学研深度融合的技术创新体系。

其次，加快推进以工业互联网等为代表的新型基础设施建设。抓住制造强国和网络强国建设战略机遇，提升传统基础设施智能化水平，加快形成适应数字经济与实体经济融合发展需要的信息基础设施体系。深化新一代信息技术与制造业融合发展，构建基于工业互联网的全新产业生态，推动工业互联网发展升级，为制造业数字化转型提供坚实动力。

第三，引导和支持企业加大技术改造和设备更新力度，推动数字技术在研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等产业链环节全流程应用，形成协同设计、云制造、虚拟制造等新制造模式。鼓励制造企业和互联网企业深度合作，开展基于大数据应用的创新业务，优化个性化定制。打造一批行业云平台和“上云”标杆企业，驱动更多中小企业数字化转型。

第四，积极参与数字经济国际合作，提升数字产业化和产业数字化国际化发展水平。加快培育引进数字经济重点领域跨界人才，特别是掌握工业大数据采集与分析、先进制造流程及工艺优化、数字化战略管理、制造业全生命周期数据挖掘等领域的专业人才。

通过推动数字经济和实体制造深度融合，加快一二三产业数字化、网络化、智能化转型，有利于形成生产、流通、消费“三位一体”的共享经济生态链，拓展数字经济新空间，不断打造新增长点、新动能。（班娟娟）

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