工信部：大力推进先进制造技能人才培养

记者近日从第三届全国工业机器人技术应用技能大赛新闻发布会上获悉，2018年中国工业机器人产量居全球第一，服务机器人产品的类型日益丰富。下一步我国将大力推进以工业机器人应用为代表的先进制造技能人才培养，适应先进制造业发展要求。

2019世界机器人大会最新发布的数据显示，2018年我国工业机器人的产量达14.8万台套，占全球产量的比重超过38%。工信部人事教育司副司长傅建奇表示，当前我国制造业人才队伍在总量和结构上都难以适应制造业高质量发展的要求，高素质人才占比明显偏低，以工业机器人高技能人才为代表的、既懂制造技术又懂信息技术的复合型人才更是“缺而又缺”。我国将大力推进以工业机器人应用为代表的先进制造技能人才培养，适应先进制造业发展要求。

在加强机器人产业人才培养方面，自2016年起工信部联合人社部、教育部、全国总工会、共青团中央等部门，举办了两届全国工业机器人技能大赛，这是目前中国工业机器人领域规格最高、规模最大的国家级一类大赛。会上介绍，第三届全国工业机器人技术应用技能大赛决赛将于10月18日至20日在山东济南举办，通过赛事等多种方式遴选人才，加强高技能工匠培育。

据悉，在前两届成功举办的基础上，本次大赛在内容上增加了AGV自动导航机器人应用，提高了装配任务难度，新增了生产线设计、布局及仿真功能的考核等内容。此外，大赛新设了教师组，旨在进一步加强职业院校教师队伍建设，促进人才培养模式与教学方法的改革与创新。（记者郭倩 实习生俞卜丹）

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