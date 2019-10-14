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处罚“杀熟”重在细心取证

2019年10月14日08:49  来源：经济日报
 

　　近日，文化和旅游部在官网发布《在线旅游经营服务管理暂行规定（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。《暂行规定》对虚假预定、不合理低价游、价格歧视(大数据杀熟)、信用监管等问题都做出了具体规定，违反规定将被处罚。

　　按照正常商业逻辑，老客户应该受到优待。但不少网购消费者反映，老客户反而容易挨宰，特别是在一些网购平台、在线旅游平台、在线酒店订房等方面，此前就报道出一些“大数据杀熟”的案例。所以，《暂行规定》把这种行为纳入管理和处罚范围，可谓顺应了民意。

　　不过，相关处罚规定能否落地，仍让不少人忧虑。这是因为，处罚任何违规行为，都要有事实依据。此前某在线旅游平台面对质疑时公开否认“大数据杀熟”，其理由不是没有一点儿道理——“网友看到的价差可能是由于日期、支付方式、是否含早、取消政策、不同供应商等原因导致的不同”。若网络平台纷纷以这些理由来辩解，其是否会受到处罚，还真的不好说。由于在线旅游平台既掌握消费者个人相关数据，又能通过技术手段分析消费者行为继而推荐信息，所以平台便于“杀熟”，而消费者维权面临取证难。这对执法部门无疑是个考验。显然，这需要进一步完善相关制度来破解取证难，为《暂行规定》落地创造有利条件。（冯海宁）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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