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海关总署：前三季度外贸进出口总值同比增长2.8%

2019年10月14日10:42  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月14日电 （任妍）今天上午，国务院新闻办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍2019年前三季度进出口情况，并答记者问。据海关统计，今年前三季度我国外贸进出口总值22.91万亿元人民币，比去年同期增长2.8%。其中，出口12.48万亿元，增长5.2%；进口10.43万亿元，下降0.1%；贸易顺差2.05万亿元，扩大44.2%。9月当月，进出口总值2.78万亿元人民币，下降3.3%。其中，出口1.53万亿元，下降0.7%；进口1.25万亿元，下降6.2%。

李魁文表示，前三季度，我国外贸运行呈现了总体平稳，稳中提质的态势，具体有六个方面特点： 

从贸易方式看，一般贸易主导作用更加显著。前三季度，我国一般贸易进出口13.64万亿元，增长4.8%，占我国外贸总值的59.5%，比去年同期提升1.1个百分点。其中，出口7.3万亿元，增长8.7%；进口6.34万亿元，增长0.7%。

从贸易国别看，市场开拓效果进一步提升。前三季度，我国对前两大贸易伙伴欧盟、东盟分别进出口3.57万亿元、3.14万亿元，分别增长8.6%和11.5%，分别占我国外贸总值的15.6%和13.7%。同期，中美贸易总值2.75万亿元，下降10.3%；中日贸易总值1.58万亿元，增长0.1%。此外，对“一带一路”沿线国家合计进出口6.65万亿元，增长9.5%，高出全国外贸整体增速6.7个百分点，占我国外贸总值的29%。

从企业性质看，民营企业外贸活力不断增强。前三季度，民营企业进出口9.69万亿元，增长10.4%，占我国外贸总值的42.3%，比去年同期提升2.9个百分点。其中，出口6.4万亿元，增长13%，占出口总值的51.3%；进口3.29万亿元，增长5.9%，占进口总值的31.5%。同期，外商投资企业进出口9.22万亿元，下降2.9%，占我国外贸总值的40.2%。国有企业进出口3.93万亿元，下降0.7%。

从区域发展看，区域外贸发展格局更趋优化。前三季度，西部12省市区外贸增速为11.8%，高出全国外贸整体增速9个百分点；中部6省外贸增速为12.4%，高出全国外贸整体增速9.6个百分点。同期，东部10省市外贸增速为1.3%；东北三省外贸下降1.8%。

从出口商品看，机电产品和劳动密集型产品出口同步增长。前三季度，我国机电产品出口7.25万亿元，增长4.7%，占出口总值的58.1%。其中，电器及电子产品出口3.28万亿元，增长6.2%；机械设备2.1万亿元，增长1.9%。同期，服装、纺织品等7大类劳动密集型产品合计出口2.42万亿元，增长6.2%，占出口总值的19.4%。

从进口商品看，原油、煤等大宗商品进口量增加，猪肉、牛肉等进口量增幅较大。前三季度，我国进口原油3.69亿吨，增加9.7%；煤2.51亿吨，增加9.5%；天然气7122.2万吨，增加10%。此外，进口铁矿砂7.84亿吨，减少2.4%；大豆6451.1万吨，减少7.9%。同期，进口猪肉132.6万吨，增加43.6%；进口牛肉113.2万吨，增加53.4%。

李魁文称，今年以来，国际经济贸易增长放缓，外部环境更趋复杂严峻，前三季度我国外贸进出口仍继续保持增长，结构持续优化。海关将稳步推进海关各项改革，着力优化口岸营商环境，推动外贸稳中提质，更好地服务国家经济社会发展大局。

(责编：任妍、孙阳)
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