国际锐评：合作是中美双方最好的选择

为期两天的新一轮中美经贸高级别磋商11日在华盛顿结束。双方根据两国元首重要共识的指导，在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展，并讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

消息一释放，全球股市普遍上涨，这是市场释放出强烈信号：处理好中美经贸关系有利于中国，有利于美国，也有利于世界。本轮磋商在多个议题上取得实质性进展，好于预期，给人以峰回路转之感，无疑提振市场信心，传递出积极信息，让人们对中美分阶段达成一份互利双赢的最终协议，有了期待的理由。

寒来暑往，四季交替。中美谈谈打打一年多，从取得积极进展到几经波折反复，从试图达成一揽子协议到分阶段推进，双方解决问题越来越理性务实，越来越深刻地认识到：在相互尊重基础上管控分歧，在互惠互利基础上拓展合作，由易到难，循序渐进，做好磋商“加减法”，是切合实际、真正有效的办法。这也为中美寻求达成最终经贸协议提供了新思路，开辟了新路径。

本轮磋商结果即展现了双方管控分歧、拓展合作的努力。可以看出，此次取得实质性进展的议题均为双方共识较多的议题。比如农业，中国是全球最大的农产品进口国，美国是全球最大的农产品出口国，双方存在天然的农业互补优势与合作需求。中方基于市场化原则和世贸组织规则，自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品，既有助于解决美方对贸易平衡问题的关切，也有利于填补国内需求的缺口，保持合理市场价格，更好满足中国人对食品消费结构升级的需求，促进国内农业提质增效。

比如知识产权保护，这是任何一个创新发展国家的“刚需”，也是国际经贸体制的“标配”。中方认为，加强知识产权保护是提高本国经济竞争力最大的激励。美方关于知识产权保护的诉求，实际上与中国改革开放的方向一致，双方在这个问题上同样存在利益交集。美国商会今年3月发布的《国际知识产权指数报告》专门指出，中国在网络销售环境改善、药品专利执法等方面的成绩尤其突出。

又如汇率问题，它与国际贸易息息相关。中方多次在国际场合表示坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。这与美方的关切也是一致的，双方在这个问题上达成共识，取得磋商“早期收获”，可谓顺理成章。

回顾中美建交40年，双边关系有曲折有反复，但合作始终是双方最大公约数。据美国荣鼎咨询公司统计，即便今年上半年贸易战升级，美企在华投资仍达到68亿美元，较过去两年同期均值高出1.5%，这是市场用实际行动发出中美互利合作的期盼。中美两国科研人员近期开发出一种快速、精确检测糖尿病并发症的方法，这是中美合作造福世界的最新例证。

历史昭示未来。中美谁也离不开谁，合则两利，斗则俱伤，合作是中美双方最好的选择。按照约定，双方将进行后续磋商，朝着最终达成经贸协议的方向共同努力。要达此目标，关键在于坚持求同存异，保持相向而行，不断地给合作面作加法，给分歧面作减法，扩大利益交集，用一个个阶段性目标的达成，朝着最终协议的大目标不懈推进。这将有利于中国，有利于美国，也有利于世界。（国际锐评评论员）

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