《中国的粮食安全》白皮书发布 两重要指标均超过6.5亿吨

人民网北京10月14日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日发布《中国的粮食安全》白皮书，并举行新闻发布会，介绍和解读白皮书有关情况。国家发展改革委党组成员、国家粮食和物资储备局局长张务锋在会上表示，白皮书全面介绍了中国粮食安全现状，系统宣示中国粮食安全政府立场和政策主张，增进国内外对中国粮食安全的了解，具有重要的现实意义。

张务锋指出，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局会同12个部门单位在起草过程中，重点把握了五个方面：

第一，突出强调了国家粮食安全是头等大事的战略定位，体现了以人民为中心的发展思想。70年来，我国发生了翻天覆地的历史巨变，但粮食安全的极端重要性没有改变。

第二，集中展现了保障国家粮食安全的伟大成就，彰显在中国共产党领导下依靠自身力量端好自己饭碗的战略自信。1996年，《中国的粮食问题》白皮书正面回应了“谁来养活中国”的疑问。20多年来，中国用生动有力的实践，兑现了承诺。

“白皮书给出了一系列具有说服力的数据，比如有两个重要指标双双超过6.5亿吨：一是，粮食总产量2015年以来稳定在6.5亿吨以上；二是，2018年全国共有标准粮食仓房仓容6.7亿吨。我国实现了从温饱不足到全面小康的历史性跨越，这是一个了不起的成就，对世界也是一个巨大贡献。同时，中国始终没有忘记贫困群众,占全球近1/5的人口实现了‘两不愁、三保障’,其中第一个不愁就是‘不愁吃’，这在世界脱贫史上也是一个壮举。”张务锋称。

第三，系统阐述了中国特色粮食安全之路，向国际社会贡献了保障粮食安全的中国方案。党的十八大以来，国家粮食安全战略引领推动了粮食安全理论创新、制度创新和实践创新。稳步提升粮食生产能力，保护和调动种粮积极性，创新完善粮食市场体系，健全完善国家宏观调控，大力发展粮食产业经济，全面建立粮食科技创新体系，着力强化依法管理合规经营，走出了一条中国特色粮食安全之路，为世界贡献了中国智慧和中国方案。

第四，介绍了国际粮食合作的丰硕成果，表明积极维护世界粮食安全的大国担当。中国积极践行自由贸易理念，履行加入世界贸易组织承诺，着力促进世界粮食安全。一方面，扩大对外开放。取消相关农产品进口配额和许可证等非关税措施，进一步放宽农业领域外商投资准入限制，外资企业进入中国粮食市场的广度、深度不断拓展。另一方面，加强国际合作。秉持真实亲诚理念和正确义利观，在共建“一带一路”、中非合作论坛、南南合作等多双边合作机制的框架下，积极参与世界粮食安全治理，提供力所能及的国际紧急粮食援助。

第五，展望了未来粮食安全政策举措，为各方提供持续稳定的粮食安全发展预期。当前，中国粮食安全形势持续向好，但从中长期看，粮食供求仍将处于紧平衡态势。保障国家粮食安全是一个永恒课题，任何时候这根弦都不能松。中国将深入实施国家粮食安全战略和乡村振兴战略，切实加强粮食生产能力、储备能力、流通能力建设，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。同时，继续与世界各国携手应对全球饥饿问题，共同推进全球粮食事业健康发展。

据介绍，《中国的粮食安全》是继1996年《中国的粮食问题》后，中国政府发布的第二部关于粮食安全问题的白皮书。白皮书约1.2万字，分为前言、中国粮食安全成就、中国特色粮食安全之路、对外开放与国际合作、未来展望与政策主张、结束语等6部分。白皮书全面总结反映了我国粮食安全取得的历史性成就，重点阐述了1996年特别是党的十八大以来我国在保障粮食安全方面实施的一系列方针政策和举措办法，介绍了中国粮食对外开放和国际合作的原则立场，并提出了未来中国粮食问题的政策主张。

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