推动绿色创新合作 串起太平洋上“璀璨珍珠”

2019年10月20-21日，第三届中国-太平洋岛国经济发展合作论坛将在萨摩亚首都阿皮亚举行，论坛主题是“开放合作，共享发展”。中国将与参会的太平洋岛国共同谋划下一阶段双方经贸合作发展路线，形成共同推动合力。与会各方将围绕共同关心的贸易（含电子商务和服务贸易）、农林渔业、旅游和基础设施投资，以及环保和气候变化等议题举行4个分论坛，并推动相关领域的企业分组交流对接。

与中国改革开放的进程相伴，中国与太平洋岛国间的经贸联系日益紧密。中方关注并尊重太平洋岛国的发展需求，双边经贸业务更为平衡。据中方统计，2018年中国与太平洋岛国地区（含未建交国和未独立地区）贸易额86.6亿美元，同比增长5.6%。在中国国际进口博览会等平台的支持下，双边贸易可持续水平不断改善。2018年，8个建交的太平洋岛国在首届进口博览会上联合参加了国家展，岛国企业参加了企业展，展示了具备贸易潜力的热带农产品、旅游和珠宝等。2018年，中国自太平洋岛国进口46.8亿美元，同比增长34.6%，超过中国对太平洋岛国出口（39.8亿美元），中国已成为所罗门群岛的第一大贸易伙伴和出口市场，巴布亚新几内亚、斐济的第二大贸易伙伴，萨摩亚的第三大贸易伙伴。中国对太平洋岛国主要出口电机、电气、手机、机械器具及零件等机电产品，从太平洋岛国主要进口液化天然气、原木、镍等能矿资源和原材料，以及金枪鱼等产品。截至2018年底，中国对岛国地区直接投资约32.5亿美元，涉及采矿、农渔业、批发零售等领域。截至2018年底，中国在太平洋岛国地区累计签订工程承包合同额148.7亿美元，完成营业额106亿美元，涉及建筑、道路、机场、水利、电信等领域。

经贸的可持续发展既要有经济、产业的互补基础，更需要制度性的保障。中国已经与8个太平洋岛国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，为双方通过协同努力，增进发展战略对接、改善基础设施联通条件和发展水平、促进贸易投资便利化、加大各领域交往和相互理解达成了共识。而中国-太平洋岛国经济发展合作论坛则是双方间最高级别的经贸对话机制，本次论坛将为与会各方探索促进开放融通的贸易关系，探讨贸易拓展的新模式，推进互惠互利的农业务实合作，提升农业合作附加值，推动高质量、可持续的旅游和基础设施合作，把握旅游和基础设施合作的机遇与挑战，共同推动绿色和可持续发展，以及统筹协调经济、社会、环境之间的关系等内容提供交流互动的重要平台。在多边经贸协定推进受阻的情况下，双边自由贸易协定得到了更多关注。通过自由贸易协定，参与方可以为提高自身优势商品、服务进入对方市场，鼓励本国企业与外资开展双向投资创造更多机会，实现良好的制度保障。中国已经与太平洋岛国开始探讨自由贸易协定，分别与斐济和巴布亚新几内亚启动了自贸协定联合可行性研究工作。

当今世界，贸易保护主义对传统经贸规则与秩序带来了巨大的挑战，增加了经济下行风险，使得国际贸易环境的不确定性大大增强。太平洋岛国尽管面积不大，经济体量较小，但正逐渐在全球发挥更为重要的影响力。同时，太平洋岛国是有着相似发展理念，希望公平参与全球经贸合作的经济体。技术进步已经深刻改变了国与国的经贸合作方式，技术创新、贸易模式创新和制度创新等各种创新在提高资源利用效率、减少对环境负面影响方面发挥着重要作用。

作为新发展理念的重要内容，绿色发展在中国得到了广泛的认同与实践，也是太平洋岛国发展本国和对外经贸关系中的重要理念。中国经济正在转向高质量发展，太平洋岛国迫切需要采取措施应对全球气候变化的威胁，增强参与全球经济的能力，提高自身发展的基础设施水平，推动贸易的多元化和可持续。

“一带一路”倡议为促进各方相互理解提供了更多合作空间，获得了太平洋岛国的认同和积极参与。“一带一路”跨越亚洲、大洋洲和美洲，太平洋岛国地理位置特殊，在提高沿线国家间货物和服务贸易的效率、降低物流成本，促进产业跨境协同与合作方面可发挥独特作用。同时，经由太平洋岛国的物流、资金流、信息流和人员流动也将给太平洋岛国创造更多的发展机会。

“一带一路”参与方正在努力建设绿色之路、创新之路。以技术进步为推动，以制度创新为保障，散布于广袤太平洋上的粒粒“珍珠”，更有可能串成一串串发出璀璨光芒的“项链”，吸引全球更多关注和商贸活动，为社会的发展和人民生活水平的改善创造更好条件。

（作者系商务部研究院美大所副所长，太平洋研究中心主任，研究员）

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