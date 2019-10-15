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“献礼祖国 奉献进博”主题笔会活动成功举办

2019年10月15日08:11  来源：进口博览局
 
原标题：新闻中心

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　　10月13日，由国家会展中心（上海）有限责任公司组织、中国银行上海市分行独家赞助支持的“献礼祖国，奉献进博”主题笔会在国家会展中心举办。此次笔会旨在庆祝中华人民共和国成立70周年，展望进口博览会美好未来，传承优秀传统文化，坚定中华文化自信，书盛世和谐、绘美丽中国、颂伟大时代。

　　国家会展中心（上海）有限责任公司总裁唐贵发致辞，他表示，举办中国国际进口博览会，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。第二届中国国际进口博览会即将到来，我们紧紧围绕“越办越好”的总要求，扎实推进各项筹备工作，力争做到“规模更大、质量更优、创新更强、层次更高、成效更好”。

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　　唐贵发强调，在进博会前组织此次主题笔会，正是为了纪念中华人民共和国成立70周年，展望中国国际进口博览会美好未来，为进博会征集、创作一批弘扬主旋律、激发正能量、展示大国气魄的艺术珍品，展示中华传统文化的绚烂瑰丽，赋予进博会更加深厚的文化内涵与文化自信。

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　　中国银行上海市分行行长赵蓉表示，中国银行作为进博会战略合作伙伴，将全方位助力进博会办出水平、办出成效、越办越好。此次主题笔会活动，是中国银行坚定支持进博会的实际行动，也是以金融的力量助力文化事业发展的重要举措。

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　　共青团上海市委党组成员、市少工委主任赵国强、中国青绿山水画家郑百重、中国人民解放军原总政治部副主任童世平上将等先后致辞，国家会展中心党委副书记、纪委书记时煌军出席，活动由国家会展中心党委委员、副总裁宁风主持。

　　笔会参会嘉宾中，既有饮誉书画界、德艺双馨的艺术家，又有奋斗军旅、耕耘砚田的老将军，还有朝气蓬勃、奋发向上的少先队员代表。笔会启动以来，共收集艺术品600余件，现场展示近200件，其中专业艺术家创作数十幅。既有体现进博精神、对外开放的书法作品，又有展现大国实力、壮美河山的国画、油画作品；既有书画艺术作品现场展示创作，又有“一带一路”主题的巨幅磨漆国画和陶瓷作品；所有这些优秀作品，都将踏着进博会越办越好的步伐，展示中华传统文化的绚烂瑰丽，赋予进博会更加深厚的文化内涵与文化自信。同时，笔会艺术作品，将列入进博会后延展内容，搭建“进博艺术长廊”，让参观市民都能领略中华文化的风采。

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(责编：杨曦、庄红韬)
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