前三季度外贸运行稳中提质(权威发布)

我国外贸仍然保持了较强的韧劲，前三季度呈逐季攀升态势

民营企业进出口增长10.4%，占外贸总值的42.3%

据海关统计，今年前三季度我国外贸进出口总值22.91万亿元，比去年同期增长2.8%。其中，出口12.48万亿元，增长5.2%；进口10.43万亿元，下降0.1%；贸易顺差2.05万亿元，扩大44.2%。9月当月，我国进出口总值2.78万亿元，下降3.3%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在14日举行的国新办新闻发布会上表示，今年以来，世界经济增长放缓，外部环境更趋复杂严峻，但我国外贸仍然保持了较强的韧劲，前三季度我国外贸运行总体平稳、稳中提质。据世贸组织最新公布数据，今年1至7月，我国仍然保持全球货物贸易第一大国地位，占全球的份额比去年同期提升0.1个百分点。

从前三季度的数据来看，我国外贸总体运行平稳，其中第一季度、第二季度、第三季度进出口规模分别为7.01万亿、7.66万亿和8.24万亿元，呈逐季攀升态势。在规模不断扩大的同时，外贸高质量发展也取得了积极进展。

一般贸易主导作用更加显著。前三季度，我国以一般贸易方式进出口增长4.8%，高出外贸整体增速2个百分点，占外贸总值的59.5%，比重提升1.1个百分点。

民营企业带动作用更加突出。民营企业在减税降费等政策利好下，展现出更强的活力，已经成为带动外贸增长的主要力量。前三季度，民营企业进出口增长10.4%，高出外贸整体增速7.6个百分点，占外贸总值的42.3%，比重提升2.9个百分点。其中，出口增长13%，占出口值的比重超过一半。

区域外贸格局更加优化。今年以来，我国区域战略稳步实施，中西部地区依托自身优势、加快对外开放步伐，积极承接东部地区产业转移，外贸呈现快速增长势头。前三季度，中部、西部地区进出口分别增长12.4%和11.8%，占我国外贸比重分别提升0.6和0.7个百分点。

进出口商品结构更加优化。今年以来，促进形成强大国内市场系列政策落地实施，内需潜力持续释放，为我国积极扩大进口、优化我国进口商品结构提供内生动力。前三季度，民生消费类产品进口较快增长，如水果、化妆品、水海产品进口分别大幅增长42.3%、39.9%、35.9%，先进技术设备和关键零部件进口较快增长，如涡轮喷气发动机、自动数据处理设备零件进口分别增长23.2%、14.6%。

同时，国内供给侧结构性改革持续推进，产业升级取得积极进展，促进出口商品结构持续优化。前三季度，占出口总值近六成的机电产品出口增长4.7%。此外，企业加快出口产品品牌建设，前三季度出口境内自主品牌商品增长12.9%。

海关统计显示，今年前三季度，我国与“一带一路”沿线国家进出口总值6.65万亿元，同比增长9.5%。

《 人民日报 》（ 2019年10月15日 02 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)