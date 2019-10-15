中央财政加力支持公共文化服务建设

本报北京10月14日电 （记者曲哲涵）为贯彻落实中央关于完善公共文化服务体系的决策部署，推动基本公共文化服务标准化均等化，2019年，中央财政安排公共文化服务体系建设相关资金225亿元，比2018年增加17亿元。

据了解，今年以来，中央财政继续支持全国5万余个博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）等公共文化设施向社会免费开放；支持实施公共数字文化建设、流动舞台车、国家公共文化服务体系示范区（项目）、广播电视户户通等重点项目，推动落实国家基本公共文化服务指导标准和地方实施标准，改善基层公共文化体育设施条件，其中，对贫困地区文化事业建设予以倾斜支持，专门安排资金16.9亿元，用于贫困地区戏曲进乡村、村综合文化服务中心和深度贫困县应急广播体系设备购置等。

《 人民日报 》（ 2019年10月15日 02 版）

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