人民网>>财经

《中国的粮食安全》白皮书发布

中国处于粮食安全形势最好时期

2019年10月15日08:14  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为10月7日拍摄的黑龙江北大荒垦区的晾晒场。
　　方 圆、吴树江摄（人民视觉）

　　扫码阅读
　　白皮书全文

　　本报北京10月14日电  （记者叶子）国务院新闻办公室今日发表《中国的粮食安全》白皮书，并举行新闻发布会介绍有关情况。这是继1996年《中国的粮食问题》后，中国政府发布的第二部关于粮食安全问题的白皮书。

　　走出一条中国特色粮食安全之路

　　白皮书通过大量数据和事实阐明，新中国成立70年来，在中国共产党的领导下，中国不仅成功解决了近14亿人口的吃饭问题，而且居民生活质量和营养水平显著提升，粮食安全取得了举世瞩目的巨大成就。

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观。白皮书指出，中国立足本国国情、粮情，走出了一条中国特色粮食安全之路。

　　中国粮食安全有保障

　　发布会上，国家发展改革委党组成员、国家粮食和物资储备局局长张务锋表示，中国正处在历史上粮食安全形势最好的时期，这个“好”主要表现在三个方面。

　　第一个方面是，粮食产量高、库存充足。2004年以来，中国粮食生产实现了“十五连丰”，今年粮食产量有望继续第5年超过1.3万亿斤；口粮实现完全自给，谷物自给率一直保持在95%以上。

　　第二个方面是，市场供应稳、粮食价格稳。多年来，中国粮食市场供应保持充裕，不脱销、不断档。与近年国际市场粮价几次“过山车”式的大幅波动相比，中国粮价总体保持平稳，在合理区间内小幅波动。

　　第三个方面是，保障能力强、调控能力强。粮食仓储物流体系、粮食市场体系、粮食储备体系和应急保供体系不断完善，特别是粮食安全省长责任制的建立健全，进一步压实了维护国家粮食安全的责任。粮食宏观调控打出了精准高效的“组合拳”，提高了粮食安全保障水平。

　　饭碗里更多装中国粮

　　国家粮食和物资储备局副局长黄炜介绍，今年国务院组织开展了第三次全国性粮食库存大清查，一共查了1.7万个库点、19万个货位。从检查结果初步统计情况来看，中国的粮食库存情况总体上是好的，基本符合数量真实、质量良好、储存安全的要求。

　　国家发展改革委副秘书长苏伟表示，为保护和调动农民积极性，国家采取了降成本、抓收购、增收益等一系列措施。比如，取消农业税，每年为农民减轻负担1300多亿元。财政支农总体规模也在不断扩大，到2018年达到1万亿元以上。

　　张务锋表示，中国是人口大国，从中长期看，粮食的供求还是紧平衡态势，要继续坚定不移地走中国特色粮食安全之路，全面实施国家粮食安全战略和乡村振兴战略，坚持“藏粮于地，藏粮于技”，推动从粮食生产大国向粮食产业强国迈进，把饭碗牢牢端在自己手中，而且要更多的装中国粮。

(责编：栗翘楚、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved