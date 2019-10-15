中国处于粮食安全形势最好时期

图为10月7日拍摄的黑龙江北大荒垦区的晾晒场。

方 圆、吴树江摄（人民视觉）

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白皮书全文

本报北京10月14日电 （记者叶子）国务院新闻办公室今日发表《中国的粮食安全》白皮书，并举行新闻发布会介绍有关情况。这是继1996年《中国的粮食问题》后，中国政府发布的第二部关于粮食安全问题的白皮书。

走出一条中国特色粮食安全之路

白皮书通过大量数据和事实阐明，新中国成立70年来，在中国共产党的领导下，中国不仅成功解决了近14亿人口的吃饭问题，而且居民生活质量和营养水平显著提升，粮食安全取得了举世瞩目的巨大成就。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出了“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观。白皮书指出，中国立足本国国情、粮情，走出了一条中国特色粮食安全之路。

中国粮食安全有保障

发布会上，国家发展改革委党组成员、国家粮食和物资储备局局长张务锋表示，中国正处在历史上粮食安全形势最好的时期，这个“好”主要表现在三个方面。

第一个方面是，粮食产量高、库存充足。2004年以来，中国粮食生产实现了“十五连丰”，今年粮食产量有望继续第5年超过1.3万亿斤；口粮实现完全自给，谷物自给率一直保持在95%以上。

第二个方面是，市场供应稳、粮食价格稳。多年来，中国粮食市场供应保持充裕，不脱销、不断档。与近年国际市场粮价几次“过山车”式的大幅波动相比，中国粮价总体保持平稳，在合理区间内小幅波动。

第三个方面是，保障能力强、调控能力强。粮食仓储物流体系、粮食市场体系、粮食储备体系和应急保供体系不断完善，特别是粮食安全省长责任制的建立健全，进一步压实了维护国家粮食安全的责任。粮食宏观调控打出了精准高效的“组合拳”，提高了粮食安全保障水平。

饭碗里更多装中国粮

国家粮食和物资储备局副局长黄炜介绍，今年国务院组织开展了第三次全国性粮食库存大清查，一共查了1.7万个库点、19万个货位。从检查结果初步统计情况来看，中国的粮食库存情况总体上是好的，基本符合数量真实、质量良好、储存安全的要求。

国家发展改革委副秘书长苏伟表示，为保护和调动农民积极性，国家采取了降成本、抓收购、增收益等一系列措施。比如，取消农业税，每年为农民减轻负担1300多亿元。财政支农总体规模也在不断扩大，到2018年达到1万亿元以上。

张务锋表示，中国是人口大国，从中长期看，粮食的供求还是紧平衡态势，要继续坚定不移地走中国特色粮食安全之路，全面实施国家粮食安全战略和乡村振兴战略，坚持“藏粮于地，藏粮于技”，推动从粮食生产大国向粮食产业强国迈进，把饭碗牢牢端在自己手中，而且要更多的装中国粮。

(责编：栗翘楚、庄红韬)