中国信保发布《国家风险分析报告》

本报北京10月14日电 （杨帆）中国出口信用保险公司日前在京发布2019年《国家风险分析报告》。

据了解，报告内容包括192个国家的国家风险、主权信用风险评级结果及评级变化原因分析、55个重点国家的政治、经济、商业和法律风险分析及相关政策建议。同时，报告还着重分析了全球投资风险、行业风险及企业破产风险，并对“走出去”企业海外经营面临的风险提出相关政策建议。报告建议，企业应深刻认识全球风险形势变化，密切关注各国政局走向、各类经贸政策及外资审查政策调整情况，充分利用政策性出口信用保险工具，切实加强风险统筹管控。

中国出口信用保险公司总经理王廷科表示，《国家风险分析报告》是公司核心研究成果之一，是中国信保以政策性金融全方位服务中国商品、服务、资本和技术出口，大力支持中国企业“走出去”而推出的核心研究报告。

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