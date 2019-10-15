6大新设自贸区，外资“跑步入场”

制图：邱海峰

河北自贸试验区雄安片区。

杨磊涛摄（人民视觉）

江苏省连云港港口。

王健民摄（人民视觉）

超过200家企业在广西自贸区钦州港片区揭牌当天完成商事登记、山东自贸区济南片区打造“企业开办一次办成”平台、江苏自贸区连云港片区新设企业增长超七成……揭牌一个多月以来，山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江6省区的6个新设自由贸易试验区连传“捷报”，取得了良好开局。

从2013年9月底在上海设立第一个自贸试验区，到今天从南到北设立18个自贸试验区，中国已形成自贸试验区开放新矩阵。

成为外商投资热点地区

近日，剑桥大学—南京科技创新中心长期基地在南京江北新区举行奠基仪式。这是剑桥大学首次在英国境外设立合作研究机构，目前该中心首批研究项目已经启动。

谈及选择南京的原因，剑桥大学校长斯蒂芬·托普表示：“这里的经济活力以及自贸区设立后的便利性，都是促进创新发展的基石，其科研创新环境和人才服务非常吸引人。”

自8月30日揭牌以来，包括南京片区在内，江苏自贸区的三个片区均得到了不少外资的青睐。苏州片区揭牌仪式上，首批32家企业的新项目签约落地。作为签约代表，德国博世旗下的博世汽车部件（苏州）有限公司总经理安德睿表示：“苏州片区的落地不仅仅是苏州工业园区的新机遇，也是博世的新机遇”。

在连云港片区，江苏东大食品有限公司近日完成了注册，目前这家中外合资企业正在抓紧进行厂房装修。该公司相关负责人表示，正是看中了自贸区连云港片区的发展前景，才选择在这里落户。

不仅仅是江苏自贸区，同样的故事也在另外5个新设的自贸区内演绎着。在广西自贸区，德国邮政敦豪集团、美国普莱克斯等约10家外资企业在揭牌当天入驻；在河北自贸区，法国、俄罗斯、德国、韩国、日本、印度、美国等国的一大批企业先后前来咨询投资或发展国际贸易；在山东自贸区，成功引进中韩科创孵化合作基地项目、与诺贝尔奖获得者合作打造智能机器人研究院及创新平台、多家高新技术外资企业入驻；在云南自贸区，超1.1亿美元外资“入场”；在黑龙江自贸区，中俄木材加工交易中心启动建设、大韩贸易投资振兴公社在哈尔滨开设贸易馆……

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文指出，由于自贸试验区的开放优势、制度优势、环境优势，外国投资者包括欧美投资者都对在自贸试验区开展投资非常感兴趣。今年上半年，12个自贸试验区吸引外商实际投资近700亿元人民币，占全国比重达14%左右。实际使用外资同比增长20%多，较全国增速7%的水平高出将近13个百分点。“我们相信，6个新设自贸试验区也会成为外商投资的热点地区。”

开放中进行差别化探索

开局良好，进一步彰显了自贸区的开放魅力。专家指出，从2013年9月以来，中国已经陆续设立了上海、广东、海南等12个自贸试验区，增设了上海自贸试验区临港新片区，布局逐步完善。此次，在山东等6个省区设立新一批自贸试验区，目的是要通过在更大范围、更广领域、更多层次差别化探索，开展对比试验、互补试验，激发高质量发展的内生动力，更好服务于对外开放总体战略布局。

具体来看，山东、江苏、河北3个自贸区沿海。山东主要是通过加快推进新旧动能接续转换、高质量推动海洋经济发展、深化中日韩区域经济合作，推动对外开放新高地建设。江苏将通过深化产业结构调整、深入实施创新驱动发展战略等，在打造开放型经济、创新发展实体经济和产业转型方面先行先试。河北将主要围绕服务京津冀协同发展、高质量建设雄安新区、发展高端高新产业等，建设国际商贸物流重要枢纽、新型工业化基地、全球创新高地和开放发展先行区。

广西、云南、黑龙江3个自贸区沿边。广西将通过深化与东盟的开放合作、推动建设国际陆海贸易新通道、探索沿边地区开发开放等，形成21世纪海上丝绸之路和丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。云南将通过与越南、老挝、缅甸等周边国家合作发展，建设连接南亚东南亚大通道的重要节点，推动形成中国面向南亚东南亚辐射中心、开放前沿。黑龙江将通过推动东北全面振兴全方位振兴、着力深化产业结构调整、建设面向俄罗斯及东北亚的交通物流枢纽、提升沿边地区开放水平，打造对俄罗斯及东北亚区域合作的中心枢纽。

“新设的6个自贸试验区着眼于进一步扩大沿海、沿边开放范围，对加快自贸试验区经验的复制推广、加大对‘一带一路’相关国家的辐射力度以及推进国内的改革开放进程都将发挥进一步的推进作用。在此过程中，6个自贸试验区更重视立足各自区位优势，深化与周边国家和地区经贸合作，以此为契机打造对外开放的新高地，形成越来越强的增长动力和辐射能力。”商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任张建平在接受本报记者采访时说。

未来还会加大投资力度

6个新设自贸区突出扩大开放，同时着力推动制度创新、优化营商环境。王受文指出，在充分借鉴现有成功经验的基础上，围绕投资、贸易、金融、事中事后监管等方面，商务部对新设自贸区提出了各具特色的具有系统性、集成性的改革试点任务。

一个多月以来，6大自贸区均做出了积极探索。“山东自贸区烟台片区确定了第一批16个创新事项，作为制度创新的突破方向和工作重点。同时，推出优化政务服务20条意见，创新实现中日韩跨国审批，将政务服务先期延伸至日本、韩国，使投资经营者不出国门就能快速办理烟台片区的营业执照和经营许可证，在境外最短5天可获得证照，实现‘零跑腿、不见面’跨国审批，目前已有一家韩资公司成功注册。”烟台开发区经发科技局自贸区专班主任谭颖对本报记者说。

济南市地方金融监管局局长张华介绍，济南片区推出金融改革试点实施方案，从吸引外资金融机构集聚、促进跨境投融资双向开放、增强金融服务功能、建立完善金融风险防控体系等4方面制定了20项措施。如支持有条件的金融企业交叉持牌，开展综合经营业务；鼓励本地法人银行与外部股权投资机构合作，面向企业提供“股权+债权”投融资服务；开展基金管理服务专项改革创新等，拓宽企业融资渠道。

在云南自贸区昆明片区综合服务中心大厅，“一窗受理、一网通办、一次办成”的“三个一”审批服务体系已基本成型。“‘三个一’审批服务体系，为我们节省时间。同时，自贸区提供的税收、房租津贴等方面的优惠政策以及完备的仓储、物流体系，也大大降低了我们的运营成本。”日前在昆明片区办理注册业务的咖啡生豆贸易商马克·雷斯宾格说。

江苏自贸区苏州片区的揭牌仪式上，全球领先的医药健康企业赛诺菲中国研发中心运营负责人蒋燕敏接过苏州片区的第一块营业执照：“自贸区揭牌后，公司随即在系统中提交了注册信息。不到24小时就拿到了营业执照，‘自贸区速度’真是惊人。”

蒋燕敏表示，赛诺菲计划在5年内以每年2000万欧元的金额投入到苏州的新研究机构，并在苏州进行肿瘤、免疫、代谢等领域的生物医学前沿基础研究。随着自贸区苏州片区的揭牌，将有望在加速医学科研成果转化、加快对接国际市场、简化生物制品进出口物流环节等方面为企业带来更多便利。她对公司未来在苏州的发展充满信心。

在张建平看来，下一步，各大自贸区应围绕即将实施的《外商投资法》，加快落实进程，提升政策法规的透明度；提升贸易投资便利化程度，特别是在金融管理、海关监管制度等方面，要有一些新突破；不断优化营商环境，发挥引领示范作用。“中国自贸试验区是改革开放的新高地和新平台，也是打造中国面向全球自主开放的新增长极、创新极和辐射极的重要制度性举措，发展前景非常好。”

(责编：栗翘楚、庄红韬)